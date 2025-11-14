México elimina a Argentina en penales y avanza a octavos del Mundial Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 quedó eliminada del Mundial luego de caer 5-4 en la tanda de penales frente a México, en un duelo intenso que dejó fuera al equipo dirigido por Diego Placente. La Albiceleste, que había clasificado a los 16avos como la mejor selección de toda la fase de grupos, se despidió del torneo con sabor amargo tras un partido que dominó en largos tramos pero no logró cerrar en los 90 minutos.

El encuentro tuvo un primer tiempo favorable para los argentinos, que impusieron ritmo, presión y juego asociado. La recompensa llegó con un golazo de Ramiro Tulian, quien abrió el marcador con un remate preciso para el 1-0 parcial. Sin embargo, la ventaja quedó corta para lo que produjo el equipo.

Para el complemento, México salió con una actitud totalmente distinta. El Tri encontró espacios, aceleró por las bandas y dio vuelta el partido con un doblete de Luis Gamboa, que cambió por completo el desarrollo del encuentro con dos definiciones certeras.

A pesar del golpe, Argentina reaccionó sobre el final y encontró el 2-2 gracias a un cabezazo de Fernando Closter, que sostuvo la esperanza y llevó la definición a los penales.

En la tanda, México se mostró impecable: convirtió sus cinco remates sin margen de error. Del lado argentino, el inicio complicó el panorama, ya que Santiago López le detuvo el disparo a Gastón Bouhier en el primer lanzamiento. Esa atajada terminó marcando la diferencia.

Con el triunfo, México avanza a los octavos de final, donde se enfrentará a Portugal, que venció 2-1 a Bélgica. Argentina, en cambio, cierra su participación con la frustración de haber mostrado buen fútbol, pero sin lograr sostenerlo cuando más lo necesitaba.

