Joao Cancelo sueña con regresar al fútbol de Europa

El futbolista portugués y estrella del Al-Hilal de Arabia Saudí, Joao Cancelo, se mostró esperanzado en poder regresar al fútbol de Europa para poder demostrar que su aventura por el FC Barcelona no afecta el gran nivel deportivo que posee a sus 31 años; ante este hecho el defensor ha venido trabajando arduamente para despertar el interés de algún equipo y así poder tener una nueva oportunidad.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa ofrecida como parte de su concentración con la selección de Portugal de cara a los partidos internacionales que disputará el equipo para cerrar las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, donde también espera partir como titular para aspirar a un puesto en la máxima competencia de selecciones del planeta.

“Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá”, dijo Cancelo, quien tiene contrato con el Al-Hilal hasta el año 2027 y se encuentra con miras de encontrar un equipo que lo regrese a la élite del balompié mundial.

Joao Cancelo con el Al-Hilal. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

El defensor tuvo un gran primer año en Arabia Saudí al disputar un total de 39 partidos en los que sumó dos goles y 12 asistencias; actualmente en su segunda campaña sigue siendo de gran apoyo para la plantilla y tiene la firme intención de poder demostrar que su salida de Europa no fue parte de un retiro adelantado.

De igual manera, el jugador que formó parte del Valencia español y del Manchester City inglés también reconoció que la liga saudó “ha mejorado mucho el nivel de los equipos y cada vez hay más calidad”. Sin embargo, no respaldó las declaraciones de su compañero Cristiano Ronaldo al desmentir que dicha competencia se encuentre a la par que las cinco grandes ligas de Europa debido a que todavía le falta mucho nivel competitivo para poder alcanzarlas.

Enfocado con Portugal

Cancelo se mostró dispuesto a hacer todo lo posible para salir triunfante en esta doble fecha FIFA contra los combinados nacionales de Irlanda y Armenia para poder consolidar su liderato en el Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA; sostuvo que tienen un fuerte equipo y todos sus compañeros están enfocados en lograr el objetivo de tener una gran Copa del Mundo.

Joao Cancelo con Portugal. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

“Tenemos jugadores increíbles en todas las posiciones del campo. Hay mucha competitividad, lo que al final es bueno, porque nos impulsamos unos a otros. Somos una de las mejores selecciones del mundo, no hay que ocultarlo”, concluyó el jugador en sus declaraciones.

Actualmente Portugal se mantiene como líder del Grupo A con un total de 14 puntos acumulados en la Liga de Naciones; lo sigue la selección de Croacia con un total de ocho puntos acumulados, mientras que Escocia marcha tercero con siete unidades, demostrando así la superioridad que mantienen dentro del grupo.

