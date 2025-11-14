Paul Skenes le cierra la puerta a los Yankees: “Quiero ganar en Pittsburgh”

El as de los Pirates, Paul Skenes, ha silenciado de manera contundente la especulación que lo ligaba a una posible salida hacia el Bronx. Apenas horas después de que se difundieran rumores sobre su supuesto deseo de jugar con los Yankees, el propio Skenes utilizó la plataforma de su reciente éxito —la obtención del prestigioso premio Cy Young— para reafirmar su compromiso con la organización de Pittsburgh.

Las declaraciones del joven lanzador buscan calmar a la base de aficionados y a la gerencia, que veían con preocupación el surgimiento de rumores sobre su estrella más prometedora.

La respuesta directa de Skenes a los reportes

El derecho no evadió la pregunta sobre el reporte, que citaba a un excompañero, y optó por una respuesta que enfatiza su visión y lealtad profesional:

“Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: mi meta es ganar aquí en Pittsburgh. Lo de los rumores… son solo eso, rumores. Estoy cien por ciento enfocado en los Pirates.”, dijo Skenes en declaraciones a la prensa luego de ganar su primer Cy Young.

Paul Skenes se perfila para ser uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas. Crédito: AP

Skenes dejó claro que la información divulgada no refleja su ambición actual, la cual está centrada en llevar a los Pirates a la élite de la MLB.

“Me encanta la ciudad. Me encanta esta organización. Estamos construyendo algo especial aquí. Quiero ser parte de eso, quiero ser el as que traiga un campeonato a esta ciudad.”

Esta postura de Skenes es un gran espaldarazo para la directiva de los Pirates, que ahora puede utilizar la ambición declarada de su pitcher Cy Young como el estandarte de su proceso de reconstrucción. El lanzador ha puesto fin a la especulación, dejando claro que los Yankees no están en su mente y que su única meta es el éxito en Pittsburgh.

Situación contractual actual de Skenes

La situación contractual de Paul Skenes es sencilla y muy ventajosa para los Pittsburgh Pirates, lo que hace que los rumores de un canje o su deseo de jugar con los Yankees sean, por ahora, una simple aspiración personal y no una realidad inminente.

Skenes es un jugador muy joven con muy poco tiempo de servicio en las Grandes Ligas. Por lo tanto, se encuentra bajo el control contractual de los Pittsburgh Pirates.

En la mayoría de los casos, los equipos tienen control sobre los jugadores recién llegados durante un periodo de seis temporadas completas de servicio. Esto significa que los Pirates no tienen ninguna obligación de canjearlo. Tienen el derecho exclusivo de mantenerlo en su roster hasta que complete sus seis años de servicio, momento en el cual se convertiría en agente libre.

