Excompañero de Paul Skenes afirma que el joven pitcher sueña con jugar en los Yankees

El as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, está en el centro de un inesperado rumor que involucra a la franquicia más emblemática de las Grandes Ligas.

A pesar de ser la piedra angular del proyecto de los Piratas, un excompañero ha destapado una ambición personal que podría reconfigurar el futuro de la rotación de los Yankees.

El pitcher, que ha demostrado ser uno de los talentos más dominantes de su generación, al parecer tiene la mira puesta en el Bronx, la casa de los “Bombarderos”.

La confesión en el vestuario de los Pirates

El periodista Randy Miller, de NJ.com, fue el encargado de hacer pública la explosiva declaración, citando a una fuente con conocimiento directo de la dinámica interna de los Pirates.

El excompañero de Skenes, cuya identidad fue mantenida en reserva, afirmó que el tema del pitcher y los Yankees era recurrente: “Lo dijo varias veces en el vestuario… su sueño es jugar para los Yankees. No es un secreto para los que estuvimos cerca de él.”

Esta revelación es particularmente relevante dado el historial de los Yankees de adquirir abridores estelares para potenciar su rotación, y la tendencia de los Piratas a reconstruir su equipo canjeando a sus grandes estrellas por prospectos.

El futuro de Skenes y los Yankees

La potencial llegada de Skenes al Bronx se alinearía perfectamente con la necesidad de los Yankees de asegurar un pitcher dominante a largo plazo que complemente a su staff actual.

Aunque Skenes sigue bajo el control contractual de Pittsburgh por varios años, este tipo de deseos personales revelados a la prensa a menudo preceden a solicitudes de canje o movimientos estratégicos del jugador para forzar su salida a un equipo contendiente de su preferencia. El mercado de trades tendrá ahora un nuevo y emocionante foco de atención.

