El enigma femenino que enamora a cualquier hombre

Hay mujeres que piensan que conseguir un buen partido es misión imposible. Pero la realidad es que conquistar a un hombre es simple y está al alcance de cualquier mujer. Es decir, lograr que un caballero ponga sus ojos en ti es fácil, y muchas veces sin ningún esfuerzo lo “embobas”. Pero el gran reto es ¡mantenerlo enamorado!

Cuántas veces te ha pasado que empiezas a salir con un muchacho que parece estar super entusiasmado contigo, pero repentinamente pierde el interés y se desaparece como por arte de magia. “¿Cómo es posible que me haya dejado, si todo iba tan bien?”, te preguntas desconcertada.

Reflexiona y te darás cuenta de que detrás de cualquier fracaso amoroso existe siempre una explicación. Si te pones a indagar profundamente cuál fue el fallo, te garantizo que en muchos casos la mujer cometió uno de los errores más graves en el amor: ¡dar demasiado! En otras palabras, se desvivió por él; cambió sus planes para estar disponible cada vez que la llamaba, modificó su comportamiento con tal de no enojarlo, resolvía cualquier problema que él tuviera, y hasta dejó de hacer ejercicios con tal de pasar más tiempo con ese hombre. ¡Qué horror!

El hombre es cazador por naturaleza y siempre va a querer perseguir y atrapar la presa que le gusta, así es cómo satisface su instinto de cazador. Por eso no puedes ser tú quien intente capturarlo.

Si realmente quieres interesar a un hombre tienes que dejar que él sea quien te busque. Un individuo valora a una mujer cuando tiene que esforzarse para conquistarla. Cuando un hombre sabe que te tiene a sus pies, la emoción se acaba y el interés por ti disminuye porque sabe que no te vas a ir con otro.

Por esta razón un caballero nunca debe sentir que te conquistó al 100%, siempre debe tener la inseguridad de que, si se porta mal, lo vas a dejar. Una vez reconoce que no tienes miedo a estar sola y que puedes continuar tu vida sin él, siente un gran respeto y admiración por ti. La cualidad que provoca más interés en ellos es saber que una mujer tiene sus propias metas y que su felicidad no depende de nadie.

