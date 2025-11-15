NFL: Leyenda de los Seattle Seahawks, Kenny Easley, fallece a los 66 años

La NFL, y principalmente los Seattle Seahawks, está de luto. El equipo de la NFC anunció el fallecimiento de Kenny Easley, una leyenda de la franquicia, a los 66 años. La causa de la muerte no fue revelada.

La gerencia emitió un comunicado en el que dicen estar entristecidos y que lo consideran uno de los mejores de todos los tiempos.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la leyenda de los Seahawks, Kenny Easley”, dice el comunicado. “Kenny encarnaba lo que significaba ser un Seahawk a través de su liderazgo, dureza, intensidad y valentía”, dice el comunicado de la franquicia de Seattle. “Su naturaleza intimidante y su gracia atlética lo convertían en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Easley inducido al Pro Football Hall of Fame

‘The Enforcer’, como también se le conoció a Easley, es uno de los cinco safeties inducidos al Pro Football Hall of Fame, tras su inducción en 2017.

Aunque su carrera solo duró siete temporadas, de 1981 a 1987, las jugó con el mayor esfuerzo posible. De por vida jugó 89 partidos de temporada regular en los que registró 32 intercepciones y tres de ellas fueron llevadas a la zona de anotación.

En 1984 fue reconocido como el Jugador Defensivo del año de la NFL. Entre sus reconocimientos individuales están el haber sido parte tres veces del primer equipo All-Pro de la NFL y recibir cinco invitaciones al Pro Bowl. El egresado de UCLA fue reconocido por su esfuerzo en la NFL al ser parte del equipo All-1980.

Carrera recortada por una enfermedad de riñón

La carrera de Easley brilló con tanto fulgor, pero se acabó pronto debido a una enfermedad de riñón.

Los Seahawks querían intercambiar al safety por un quarterback en antes de la temporada 1988. Sin embargo, le hicieron una evaluación médica antes del intercambio y fue diagnosticado con síndrome nefrótico idiopático.

Dicha enfermedad causa que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina, de acuerdo con la Clínica Mayo. Este síndrome se debe a que hay daños en los racimos de vasos sanguíneos en los riñones.

