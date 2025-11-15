Nueva York: el tiempo para hoy sábado 15 de noviembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este sábado? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 20% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 14% durante el día y del 26% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:38 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 37 y los 55 grados Fahrenheit (3 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 23% por la mañana, 8% por la tarde y 23% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.