Al menos cuatro muertos tras volcarse embarcación con supuestos migrantes en San Diego

Un incidente fatal se produjo la noche del viernes cerca de una playa de San Diego, donde una embarcación con supuestos inmigrantes indocumentados se volcó, así lo informó la Guardia Costera, que además confirmó el fallecimiento de cuatro personas y el rescate de otras cinco.



El suceso fue reportado alrededor de las 11:40 p.m., hora local. La información inicial provino de la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach, que alertó sobre una panga volcada entre el oleaje cerca de Seacoast Drive, en Imperial Beach, informó ABC News.



En total, seis personas fueron localizadas inicialmente en la playa. De este grupo, una persona fue declarada muerta en el sitio por los equipos de emergencia, según el reporte de la Guardia Costera.

Aproximadamente dos horas después del reporte inicial, la Guardia localizó a más personas en el agua, tras el aviso de un testigo que vio a alguien cerca del muelle de Imperial Beach. La entidad marítima indicó que encontró a tres personas más en el agua, quienes murieron.

¿Cuál es el estado de los sobrevivientes?

De las personas que sobrevivieron, cuatro fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Adicionalmente, una persona rescatada fue entregada a una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El trágico hecho se produce en un contexto de intensas deportaciones masivas.



Las autoridades informaron que tripulaciones de la estación de San Diego y personal aéreo de la estación de la Guardia Costera de Ventura siguen realizando tareas de búsqueda en el mar para determinar si hay más supervivientes.

