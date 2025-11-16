Chilenos acuden a las urnas para las elecciones presidenciales y parlamentarias

Un total de 3.498 centros de votación abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones presidenciales y legislativas en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric y se renovará el Parlamento.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas, en las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia, a elegir entre ocho candidatos a La Moneda, con la izquierdista Jeannette Jara, exministra comunista de Boric, como favorita.

La mayoría de los sondeos publicados antes de la veda muestran que Jara ganará este domingo, pero sin los votos suficientes para hacerse con la Presidencia, por lo que habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Pronostican segunda vuelta

La gran incógnita es quién pasará a la segunda vuelta o balotaje, ya que muchos sondeos indican que hay una intensa disputa entre dos candidatos de la derecha.

Por un lado está el abogado conservador, José Antonio Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda tras perder contra Boric en 2021 y que en esta campaña ha buscado mostrarse más moderado.

Por otro, el diputado libertario Johannes Kaiser, que ha irrumpido con fuerza en estos comicios y lidera una extrema derecha más radical, que asegura “no tener miedo” a dar la llamada “batalla cultural”.

Los sondeos también muestran que Jara no tendría posibilidades de hacerse con la Presidencia si la derecha se une en el balotaje, cuya candidata, Evelyn Matthei, fue favorita durante meses, pero cayó al cuarto lugar.

A Matthei le sigue de cerca el economista populista Franco Parisi, que ya dio la sorpresa quedando tercero en las pasadas elecciones.

Contexto chileno en medio de las elecciones

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, en un país que sigue siendo uno de los más seguros de la región, y por la fatiga de una población agotada por los sucesivos procesos electorales desde las masivas protestas de 2019.

Si las tres derechas se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que llegue al poder Jara, la primera militante que representa a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales y quien fue elegida en unas primarias abiertas a la ciudadanía el pasado junio.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Además de las presidenciales, Chile celebra también este domingo elecciones parlamentarias para escoger a los 155 diputados y a 23 de los 55 senadores, una elección en la que las derechas parten como favoritas y que será clave para la futura gobernabilidad del país.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y se espera que los resultados estén un par de horas después.

Sigue leyendo:

– Chile rompe un récord Guinness con el intercambio de ropa más grande del mundo

– Mujer en Nueva York “descubre” que es hispana: fue robada siendo bebé en la dictadura chilena

– Índice de Prosperidad 2025: Cuáles son los países más prósperos de Latinoamérica por su desarrollo y calidad de vida