Chile rompe un récord Guinness con el intercambio de ropa más grande del mundo

Chile ha sido reconocido oficialmente por Guinness World Records tras realizar el intercambio de ropa más grande del mundo, un evento que combinó sostenibilidad, conciencia ambiental y participación ciudadana.

La iniciativa, llevada a cabo en el Centro Cultural La Moneda, superó ampliamente las expectativas al reunir a miles de personas comprometidas con el consumo responsable y la moda circular.

Un récord con propósito ambiental

De acuerdo con CNN Chile, la actividad fue organizada por The Ropantic Show en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, y tuvo como objetivo fomentar la reutilización de prendas para reducir el impacto ambiental de la industria textil.

¡Histórico! Chile es récord Guinness en intercambio de ropa 🙌🏽



Seguimos promoviendo la moda circular y el consumo responsable, en línea con nuestra Estrategia de Textiles 2040.



Esta iniciativa de Ropantic Show y patrocinada por el ministerio de @MMAChile busca visibilizar el… pic.twitter.com/axyZB47Ycn — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 26, 2025

Durante la jornada, se contabilizaron más de 2.000 intercambios válidos, cifra suficiente para establecer el nuevo récord mundial y dejar atrás las marcas previas en otros países.

Según 24 Horas, la certificación fue otorgada tras un proceso de verificación oficial encabezado por representantes de Guinness World Records, quienes supervisaron cada intercambio para asegurar que cumpliera con las reglas establecidas. Los participantes debían entregar una prenda en buen estado y recibir otra a cambio, garantizando un flujo continuo de reutilización sin desperdicio.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que este logro “refleja el compromiso de los chilenos con una economía más circular y menos dependiente de la producción masiva de ropa”. El evento también buscó visibilizar el problema del vertedero de ropa de Atacama, considerado uno de los símbolos más impactantes del consumo textil desmedido en Latinoamérica.

Más que un récord: un mensaje global

De acuerdo con CNN Chile, The Ropantic Show y sus aliados planean repetir la iniciativa en distintas regiones del país para seguir promoviendo hábitos de consumo sustentables. Además, el evento sirvió como plataforma educativa, con charlas y talleres sobre reciclaje textil, reparación de prendas y diseño responsable.

El récord Guinness no solo consagra a Chile como referente mundial en moda sostenible, sino que envía un mensaje claro sobre la urgencia de cambiar la manera en que se produce y se consume ropa.

