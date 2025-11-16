Nuevo ataque de EE.UU. a lancha en el Pacífico deja tres “narcoterroristas” muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una embarcación señalada de transportar drogas en el Pacífico Oriental, lo que dejó tres hombres supuestamente “narcoterroristas” muertos.

En un mensaje publicado en X, el Comando Sur explicó que la operación ocurrió el 15 de noviembre por orden del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Según el comunicado, el ataque fue dirigido contra un “buque operado por una Organización Terrorista Designada”, sin detallar cuál. La inteligencia estadounidense “confirmó” —según el Comando Sur— que la nave transitaba por una “ruta conocida de narcotráfico”, se dedicaba al “contrabando ilícito de estupefacientes” y transportaba sustancias ilegales.

El mensaje añade que “tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron” durante la operación y que la embarcación fue atacada en aguas internacionales mientras presuntamente traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental.

El hundimiento se produce en medio de una campaña sostenida por Estados Unidos contra presuntas “narcolanchas” en el Pacífico Oriental y el Caribe.

La administración Trump anunció la Operación Lanza del Sur, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Antes de este operativo, Washington había realizado alrededor de 20 ataques similares, con un saldo de más de 80 muertos, en una estrategia que ha generado críticas bipartidistas en el Congreso por cuestionamientos sobre su legalidad y la naturaleza letal de las acciones.

Este domingo llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.

Con información de EFE.

