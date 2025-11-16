Papa León XIV recibe jersey de New York Knicks en el Vaticano

New York Knicks estuvo presente en el Vaticano. El papa León XIV recibió un jersey del equipo neoyorquino por parte del director de cine Spike Lee durante una reunión del pontífice con varias estrellas.

El sumo pontífice recibió el pasado miércoles el jersey de manos de Lee, reconocido fan de los Knicks. Ambos posaron con la camiseta que tenía inscrita “papa León” y el número 14 a la espalda.

“Es el decimocuarto papa (León), por lo que (la camiseta) era la número 14. Y en la espalda ponía papa Leo”, explicó Lee, para luego añadir que los Knicks tenían tres jugadores de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, a la que asistió Robert Prevost, el nombre del pontífice.

Spike Lee just gave the Pope a Knicks jersey at the Vatican pic.twitter.com/kjse2k4fB2 — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 15, 2025

El papa recibió a más de 100 profesionales de la industria cinematográfica en el Palacio Apostólico, entre ellos Cate Blanchett, Alison Brie, Judd Apatow y Viggo Mortensen.

Un año antes, el papa Francisco, celebró un evento similar en junio de 2024 en el Vaticano, al que invitó a más de 100 actores, entre ellos Stephen Colbert, Whoopi Goldberg y Jimmy Fallon.

No es la primera vez que León XIV se vincula con el deporte. En julio, durante el 20º aniversario del título de los Chicago White Sox, envió una camiseta firmada al histórico capitán Paul Konerko.

El jersey, con el número 14 y los nombres “Pope Leo” y “Konerko”, fue entregado en el Guaranteed Rate Field de Chicago por el arzobispo Blase Cupich. El gesto reflejó las raíces del pontífice, nacido en Chicago y declarado aficionado del equipo.

El interés de León XIV por el deporte no se limita al baloncesto o al béisbol. Apenas una semana después de su elección, recibió en audiencia privada al número uno del tenis mundial, Jannik Sinner, quien le obsequió un par de raquetas. La reunión coincidió con el Masters 1000 de Roma.



