Murió Michael Ray Richardson, leyenda de New York Knicks

La NBA y la ciudad de Nueva York están de luto. El pasado martes falleció a los 70 años el exjugador de New York Knicks, Michael Ray Richardson. La leyenda murió en su casa de Lawton, Oklahoma, tras batallar contra el cáncer de próstata.

La noticia sobre su muerte la dio a conocer su abogado John Zelbst al medio Andscape. “Vivió la vida al máximo. Superó obstáculos enormes para lograr lo que hizo. Es un ejemplo de redención y de cómo rehacerse y triunfar”, dijo.

Posteriormente, New York Knicks lo confirmó con un comunicado en redes sociales. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento del exjugador de los Knicks, Michael Ray Richardson”.

“Uno de los jugadores defensivos más feroces de su época, el cuatro veces All-Star de la NBA tuvo un impacto increíble en los Knicks durante sus cuatro temporadas con la franquicia. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo”, indicaron.

Horas más tardes, New York Knicks derrotó a Memphis Grizzlies 133-120 y Richardson fue homenajeado en el Madison Square Garden apareciendo en el videomarcador junto a Lenny Wilkens, leyenda neoyorquina de la NBA.

Once a Knick, always a Knick



Lenny Wilkens and Michael Ray Richardson, you are missed.

En este sentido, la NBA se sumó a las condolencias públicas y recordó parte del legado de Ray en el baloncesto. “La NBA lamenta el fallecimiento de Michael Ray Richardson, cuatro veces All-Star”, dijeron en un comunicado.

“Tras su retiro de la NBA, Michael dedicó su vida a compartir su historia para enseñar valores a los jóvenes. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seguidores”, expresaron.

The NBA mourns the passing of four-time All-Star Michael Ray Richardson. Michael dedicated his post-NBA career to using his life story to teach life skills to young people. We extend our heartfelt sympathies to his family, friends and fans.

Michael Ray Richardson jugaba como base. Fue cuatro veces All-Star en la NBA. Nació en Denver en 1955. Se formó como jugador en la Universidad de Montana.

En 1978, fue seleccionado por los New York Knicks con el cuarto pick del Draft, y rápidamente se convirtió en una figura destacada de la liga. Le apodaban ‘Sugar’ por su estilo de juego elegante. Tenía gran capacidad para robar balones, asistir y encestar desde distintas zonas de la cancha.

Durante sus cuatro temporadas con los Knicks (1978–1982), Richardson lideró la NBA en robos en dos ocasiones y en asistencias en una. Fue incluido dos veces en el Mejor Quinteto Defensivo de la liga.

En 1982 fue traspasado a los Golden State Warriors, donde jugó poco tiempo antes de pasar a los New Jersey Nets (1983–1986). Sin embargo, su carrera en la NBA se vio interrumpida por problemas con las drogas, y en 1986 fue expulsado de la liga tras su tercera violación de la política antidrogas.

Richardson reconstruyó su vida y su carrera en el extranjero. Jugó en ligas menores de Estados Unidos y luego brilló en Europa, especialmente con Virtus Bologna (1988–1991) y KK Split (1991–1992.

También pasó por Italia y Croacia. Se retiró en 2002 con el AC Golfe Juan Vallauris en Francia. Dos años después inició su carrera como entrenador con los Albany Patroons, y dirigió varios equipos en ligas menores y en Canadá, incluyendo a los London Lightning, hasta su retiro en 2014.



