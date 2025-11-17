5 alimentos clave que frenan la caída del cabello y potencian su brillo

Una melena con brillo, abundante y fuerte, se cultiva desde adentro. La clave está en incluir cinco grupos de alimentos en la dieta de manera regular, como estrategia para frenar la caída y potenciar el crecimiento del cabello.

Incluir proteínas, alimentos ricos en hierro, biotina, zinc, selenio y vitaminas contribuye a potenciar el crecimiento sano y fuerte del cabello.

Desmintiendo mitos: el poder de los nutrientes esenciales

La deficiencia nutricional es una de las principales, aunque a menudo subestimadas, causas de la caída del cabello (alopecia). Una dieta balanceada rica en nutrientes específicos puede ser de gran ayuda:

El poder de las proteínas: La falta de proteínas es una de las causas más frecuentes de un crecimiento lento o de la caída. Cuando el cuerpo detecta una escasez, prioriza enviar la proteína a funciones vitales , restándole importancia al crecimiento del cabello, que pasa a una fase de “reposo” ( telógeno ). Recuerda: Las proteínas son la materia prima de la construcción del cabello.

La es una de las causas más frecuentes de un crecimiento lento o de la caída. Cuando el cuerpo detecta una escasez, prioriza enviar la proteína a , restándole importancia al crecimiento del cabello, que pasa a una fase de “reposo” ( ). Las proteínas son la de la construcción del cabello. Menos hierro, menos cabello: Otra deficiencia nutricional que se refleja en la pérdida de cabello es el hierro . Forma parte de la hemoglobina , que transporta el oxígeno a los folículos. Tener niveles bajos de hierro se traduce en que el folículo no recibirá el “combustible” necesario para un crecimiento óptimo.

Otra deficiencia nutricional que se refleja en la pérdida de cabello es el . Forma parte de la , que transporta el oxígeno a los folículos. Tener se traduce en que el folículo no recibirá el “combustible” necesario para un crecimiento óptimo. Biotina (Vitamina B7): Aunque los suplementos de biotina son populares, si no tienes una deficiencia real (que solo un análisis médico puede confirmar), consumir alimentos ricos como el huevo, las nueces y las lentejas es suficiente y más efectivo, ya que el nutriente se absorbe junto con otros micronutrientes sin generar desbalances.

5 grupos de alimentos fundamentales para el cabello

El consumo de alimentos ricos en vitaminas pueden ayudar al cabello acrecer sano y fuerte, se trata de vitaminas del tipo B, A , C y D. Crédito: Shutterstock

Para una melena fuerte, brillante y sana, debemos incluir alimentos que nutran desde la raíz (el folículo). Aquí están los 5 grupos de alimentos básicos que debes incluir en tu dieta:

Pescados grasos: Ricos en Omega-3 y Vitamina D (el salmón, las sardinas y la caballa son ideales). Los Omega-3 actúan como antiinflamatorios naturales y son esenciales para el crecimiento, brillo y fortaleza de la hebra capilar. Huevos: Se caracterizan por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y Biotina (Vitamina B7). La proteína es la materia prima del cabello, y la Biotina es un compuesto clave para la producción de queratina, previniendo la fragilidad y la caída. Vegetales de hoja verde: Las espinacas, el kale y las acelgas son fuente de Hierro, Vitamina A, Vitamina C y Ácido Fólico. El Hierro previene la anemia, una causa común de la caída. La Vitamina A es necesaria para producir sebo, el aceite que hidrata el cuero cabelludo. Nueces y Semillas: Los frutos secos (nueces de Brasil, almendras) y semillas (chía) son una fuente natural de Zinc, Selenio y Vitamina E. El Zinc y el Selenio son oligoelementos esenciales cuya deficiencia se ha relacionado con la pérdida de cabello. La Vitamina E actúa como un poderoso antioxidante. Lentejas y Legumbres: Tienen una poderosa combinación de nutrientes: proteínas, Hierro, Zinc y Ácido Fólico (B9). El Ácido Fólico es esencial para la salud de los glóbulos rojos, asegurando que el oxígeno y los nutrientes lleguen de manera eficiente a los folículos pilosos.

Para que la parte visible (el tallo del pelo) pueda florecer con todo su potencial, debemos nutrir la raíz (el folículo) con altos niveles de minerales y vitaminas adecuados (Hierro, Zinc, Vitaminas B).

