Hospital histórico de Jersey City cierra sus puertas al no conseguir millones en fondos estatales

El Heights University Hospital, que brindó servicios a Jersey City por más de 150 años, cerró el sábado al no conseguir millones de dólares en fondos estatales que necesitaba de manera urgente para mantenerse operativo y pagar a sus trabajadores, informó su empresa matriz.

Hudson Regional Health, propietaria del hospital, dio a conocer el sábado por medio de sus redes sociales que solo seguirá funcionando la sala de urgencias. Hudson Regional Health tomó el control de este hospital y de otros dos ubicados en Bayonne y Hoboken en el mes de abril, después de la gestión de CarePoint Health System, que tenía dificultades financieras en el condado de Hudson.

“Resultaba difícil imaginar un empleador más perjudicial para sus empleados y su comunidad que CarePoint en el condado de Hudson“, decía un comunicado de Health Professionals and Allied Employees, el sindicato que representa al personal del hospital. “Pero Hudson Regional Health ha superado a CarePoint como el peor empleador del condado de Hudson”.

Asimismo, el comunicado del sindicato asegura que sus integrantes se quedaron sin trabajo futuro y sin cobrar dos semanas de trabajo.

El presidente y director ejecutivo de Hudson Regional Health, el Dr. Nizar Kifaieh, expresó en una rueda de prensa el viernes que el hospital estaba perdiendo $1.5 millones de dólares semanales.

Los legisladores estatales habían estado pidiendo una ayuda provisional de $25 millones de dólares para mantener al hospital funcionando, y este recibió una inyección de capital de $2 millones de dólares en octubre, informó Gothamist.

En este sentido, el cierre del hospital se ha convertido en un tema de debate en la pugna por la elección para la alcaldía de Jersey City, y los dos candidatos lo han tildado de inaceptable.

James Solomom denominó el cierre del centro hospitalario como una “farsa”, añadiendo que cree que es inaceptable que Hudson Regional Health no pueda pagar a sus empleados.

“Han dicho que van a compensar íntegramente a todos estos empleados y esa es nuestra expectativa y vamos a exigirles que cumplan con ello, pero nunca debería haber llegado a esto en primer lugar”, manifestó.

En un comunicado, el rival de Solomon el exgobernador de Nueva Jersey, Jim McGreevey, indicó que la preservación del hospital “no solo es importante, sino esencial”.

“El propósito principal del sitio, y legalmente protegido, debe seguir siendo la prestación de servicios de salud a los habitantes de Jersey City”, aseveró.

Solomon y McGreevey, ambos del Partido Demócrata, se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía el próximo 2 de diciembre.

El Heights University Hospital fue fundado originalmente en Palisades Avenue como Christ Hospital en el año 1872.

Sigue leyendo: