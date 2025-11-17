Jenni Hermoso denuncia amenazas de muerte en redes sociales

Jenni Hermoso, futbolista española de Tigres de México, volvió a ser víctima de la violencia de género, esta vez por redes sociales, al recibir amenazas de muerte e insultos por parte de un hombre al terminar la semifinal de ida de la Liga MX Femenil contra Cruz Azul.

Con una publicación en Instagram, Hermoso expuso al usuario ezack_mexa, José Isaac García, quien le dejó dos mensajes de odio a la futbolista.

“Pinche puta. Vas a morir hija de puta”, fueron los mensajes que recibió Jenni por parte de este usuario.

La futbolista campeona del mundo con España escribió: “que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas”, en referencia a la foto de perfil que tiene este usuario, donde se observa a un niño y un bebé en brazos.

A pesar de estos ataques, Jenni Hermoso ha mantenido su profesionalidad y compromiso con el fútbol femenino, recibiendo también numerosas muestras de apoyo, pero el nuevo episodio demuestra que la futbolista sigue siendo objeto de agresiones digitales que afectan a su seguridad y bienestar.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a las figuras del deporte femenino frente a las amenazas en redes sociales, reforzando que detrás de cada jugadora hay una persona expuesta que merece respeto y seguridad.

Más allá de la anécdota, Jenni también ha visto como sus fotografías se llenaban de comentarios despectivos hacia su persona, con emoticonos de caras vomitando o el del excremento, así como varios “judas”, “satanás”, “mentirosa”, “vendida” o que le indican que “da pena”.

Seguir leyendo:

Benzema no descarta volver al Real Madrid: “Si Florentino me lo pide, puede ser…”

El Barcelona vuelve a casa tras más de 2 años: El Camp Nou obtiene licencia y se jugará ante el Athletic

Raúl Jiménez responde a la afición tras abucheos: “Por eso nos llevan a EE.UU.”