Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del domingo 16 de noviembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o solamente quieres estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del domingo 16 de noviembre

Combinación mediodía: 01 07 01 05

Combinación noche: 06 00 05 04

Números ganadores de Pick-4 del domingo 16 de noviembre

Combinación mediodía: 06 00 07 09 05

Combinación noche: 07 04 09 08 04

Números ganadores de Cash4Life del domingo 16 de noviembre

Los números ganadores son: 10 17 21 41 54

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del domingo 16 de noviembre

Los números ganadores son: 02 08 15 23 35 B-02

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $160,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que desee o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que salieron.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se realiza todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo es una vez al día.

Para participar en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

