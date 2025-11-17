Video muestra a agente migratorio fuera de servicio apuntando con un arma a un menor latino

Un supuesto agente de inmigración fuera de servicio fue arrestado tras detener a punta de pistola a un menor latino cuando este regresaba de una fiesta la semana pasada, en el segundo incidente reciente en que un oficial federal apunta a un conductor en el sur de California.

Gerardo Rodríguez, de 45 años, fue arrestado por las autoridades del condado de Riverside porlo hechos ocurridos la noche del pasado 10 de noviembre.

El Departamento del Alguacil de Riverside dijo en un comunicado que sus agentes respondieron a un llamado de emergencia en el que denunciaban que una persona que estaba blandiendo un arma de fuego en la zona residencial.

Al llegar los uniformados hablaron con los padres del menor que informaron que su hijo de 17 años había sido detenido por un sujeto en la calle mientras conducía de regreso a casa.

El hombre, captado en video en pantaloneta y camiseta, estaba parado en la mitad de la calle con el arma cuando el joven pasaba manejando su camioneta y le ordenó detenerse apuntando la pistola.

Luego, se le observa acercarse al vehículo que manejaba el menor. El adolescente dijo que el sujeto que lo detuvo mostró una placa y le ordenó al menor que saliera del vehículo a punta de pistola, según informó el abogado de la familia Greg Kirakosian.

El menor nacido en Estados Unidos habría sido cuestionado por su estatus migratorio y no habría sido liberado por Rodríguez hasta que su madre trajo el pasaporte estadounidense.

“No es que sacara la pistola en una emergencia. La tenía desenfundada. Iba caminando por la calle con una pistola en la mano”, recalcó Kirakosian en declaraciones citadas por el periódico Los Angeles Times.

Rodríguez fue detenido días después del incidente por agresión con arma mortal, poner en peligro a un menor y agresión por parte de un funcionario público, según el comunicado de prensa del Departamento del Alguacil de Riverside, que no estableció a que fuerza pertenecía el joven.

La familia del joven, de ascendencia mexicana, ha pedido que se presenten cargos contra el agente, que es conocido en el vecindario por pertenecer a las fuerzas de control migratorio.

“Mi cliente y su familia pensaron que lo matarían a tiros o que ICE lo detendría esa noche”, dijo Kirakosian a CBS.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha confirmado si Rodríguez pertenece a alguna de sus fuerzas.

Este incidente es el más reciente de una serie cada vez mayor de agentes de control migratorio que confrontan a personas a punta de pistola en el sur de California. A principios de mes un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue captado apuntando a una conductora en el área de Fullerton.

Kirakosian advirtió que al parecer los agentes se sienten “envalentonados” con los operativos migratorios que realizan todos los días, que han llevado las investigaciones a sus propios vecindarios.

