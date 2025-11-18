Danny Masterson señala a su abogado de negligencia y busca anular sus condenas

El actor Danny Masterson presentó una nueva petición de habeas corpus en la que acusa a su ex abogado, Philip Cohen, de haberle brindado una representación “deficiente” durante el segundo juicio por violación, con la que busca revocar su condena de 2023.

De acuerdo con Rolling Stone, el intérprete de 49 años alega en el documento que su fenesa fue “deficiente”y que no presentó pruebas esenciales que habrían podido modificar el veredicto.

Según el protagonista de That ’70s Show, identificó más de 20 posibles testigos favorables, entre amigos y expertos, pero Cohen solo habló personalmente con dos de ellos y decidió no llamar a ninguno durante el juicio.

“Masterson imploró a su abogado que presentara al menos un mínimo de pruebas de la defensa, pero este se negó“, afirma el documento.

Uno de los puntos más polémicos es la crítica a la estrategia que utilizó Cohen después de que la corte autorizó el testimonio de Claire Headley, una ex integrante de la Iglesia de la Cienciología. Quien describió supuestas prácticas internas de la organización y sugirió que estas pudieron influir en la conducta de los involucrados.

La petición también acusa a la jueza Charlaine Olmedo de incurrir en “parcialidad judicial” al permitir lo que describe como una “avalancha de pruebas” relacionadas con la Cienciología, lo que, según Masterson, representó una intromisión inconstitucional en asuntos religiosos que perjudicó su caso.

Danny Masterson se encuentra cumpliendo una sentencia de 30 años a cadena perpetua en una prisión de California tras ser declarado culpable en 2023 de violar a dos mujeres en su casa de Hollywood Hills.

Danny Masterson is seeking to overturn his rape convictions with a new habeas petition blaming his trial lawyer.https://t.co/ZrbXX9Gb0W — Rolling Stone (@RollingStone) November 18, 2025

Su primer juicio, en 2022, terminó con un jurado dividido y se anuló. Cinco meses después, un nuevo jurado emitió un veredicto de culpabilidad.

Además del nuevo habeas corpus, Masterson mantiene una apelación directa pendiente, enfocada en presuntos errores cometidos por la corte de primera instancia. No obstante, la nueva solicitud abre una vía adicional que permitiría cuestionar su condena a partir de supuestas “pruebas exculpatorias” que el jurado nunca conoció.

En un comunicado difundido, su abogado actual, Eric S. Multhaup, aseguró que el segundo juicio estuvo marcado por “mala conducta de la fiscalía, parcialidad judicial y omisiones de la defensa”.

“La petición de habeas corpus incluye 65 pruebas documentales que evidencian la inocencia que pudo haberse presentado, pero no se presentó. El jurado solo escuchó la versión de la fiscalía. Danny merece un nuevo juicio donde el jurado también pueda escuchar su versión”, afirmó Multhaup.

