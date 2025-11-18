Extraña muerte de un hombre tras comer hamburguesa: “alergia a la carne” por picadura de insecto en NJ

Un hombre de Nueva Jersey es la primera persona que se cree que ha muerto a causa de una supuesta alergia a la carne que le causó la picadura de una garrapata, según investigadores.

El hombre de 47 años falleció varias horas después de comer una hamburguesa en septiembre de 2024, pero sólo recientemente los investigadores vincularon el caso con la alergia conocida como síndrome alfa-gal o SAG, indicó CBS News.

Según los expertos, la picadura de una garrapata estrella solitaria puede provocar que una persona desarrolle sensibilidad o alergia al alfa-gal, un azúcar presente en la carne roja y los productos lácteos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el SAG puede causar urticaria, náuseas, dolor de estómago, dificultad para respirar e hinchazón.

Las primeras anomalías se presentaron cuando la víctima fue de campamento con su esposa e hijos a finales del verano de 2024, y después de pasar el día al aire libre cenaron bistec. Aproximadamente cuatro horas después experimentó fuertes molestias abdominales, diarrea y vómitos que duraron alrededor de dos horas.

Al parecer, el hombre se sintió mejor a la mañana siguiente, pero al comentar lo sucedido con su familia, supuestamente dijo: «Pensé que iba a morir». Sin embargo, decidió no consultar a un médico sobre los síntomas, según los investigadores. No se reveló el nombre del paciente ni el lugar donde acampó.

Unas dos semanas después, el hombre asistió a una parrilla donde comió una hamburguesa. Aproximadamente cuatro horas más tarde lo encontraron inconsciente en el suelo del baño, rodeado de vómito. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció varias horas después.

Un análisis de sangre post mortem reveló una reacción alérgica al alfa-gal. En ese momento el deceso fue catalogado como «muerte súbita e inexplicable», pero su esposa le pidió a un amigo del ámbito médico que revisara el informe de la autopsia. Entonces el médico contactó a investigadores en Virginia para investigar el posible papel del alfa-gal.

A principios de este año se analizó la sangre del hombre y los investigadores determinaron que había sufrido una reacción alérgica al alfa-gal compatible con una anafilaxia fatal. La viuda declaró que, a principios del verano de 2024 había sufrido una docena de picaduras de insectos alrededor de los tobillos, probablemente causadas por larvas de la garrapata estrella solitaria.

Según los investigadores, éste es el primer caso documentado de muerte por anafilaxia relacionada con la garrapata estrella solitaria (AGS en inglés) en el que los síntomas comenzaron varias horas después de consumir carne de mamífero.

Los investigadores sostienen que es necesaria una mayor educación pública sobre alfa-gal, dada la creciente presencia de la garrapata estrella solitaria en los estados del norte del país y el hecho de que el dolor abdominal no se reconoce ampliamente como un posible síntoma de reacción alérgica.

Más información en español sobre el síndrome de alfa-gal (SAG) puede consultarse aquí. También las garrapatas en mascotas pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme, erliquiosis y babesiosis. Es crucial retirar las garrapatas de inmediato con pinzas, desinfectar la zona, y consultar al veterinario si se presentan síntomas de enfermedad o si la picadura parece infectada, según los CDC.