Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 18 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este martes? Antes que nada, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:46 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:36 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 41 y los 48 grados Fahrenheit (5 y 9ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 60% por la mañana, 6% por la tarde y 60% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.