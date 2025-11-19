Arrestan a “influencer” por no pagar cenas en varios restaurantes de lujo de NYC

Durante semanas, varios restaurantes de moda en Nueva York han advertido sobre una presunta estafadora que, pese a vestir de marca y posar como influencer gastronómica de alto perfil, habría acumulado una lista cada vez más larga de cenas gourmet que jamás pagó.

Su nombre: Pei Chung, de 34 años, conocida entre el personal de algunos locales como “la Anna Delvey de la alta cocina”.

La policía de Nueva York confirmó que Chung ha sido arrestada al menos 6 veces, todas por el mismo cargo: hurto de servicios, un delito que se aplica cuando una persona se niega a pagar por un bien o servicio recibido. En este caso, la acusada habría ordenado abundantes platillos en restaurantes de renombre, publicado fotos elogiosas en Instagram y posteriormente alegado que no podía liquidar la cuenta.

Un mes de cenas de lujo sin pagar

Según el NYPD, la serie de incidentes comenzó el 22 de octubre en Francie, un restaurante de Williamsburg, donde habría consumido $188 dólares en comida antes de negarse a pagar. Pero ese sería apenas el inicio.

Las fechas y restaurantes donde Chung presuntamente repitió el patrón son:

* 27 de octubre: Peter Luger Steakhouse – $146

* 6 de noviembre: Lavender Lake – $97

* 7 de noviembre: Francie (segunda vez) – $83.83

* 11 de noviembre: Motorino Pizza – $135

* 14 de noviembre: Misi – $100

* 15 de noviembre: Sea, restaurante tailandés – $123

En total, serían 7 incidentes en menos de un mes. En al menos 6 casos hubo arrestos inmediatos.

Lo que más desconcierta a los empleados de los locales es que, entre una visita y otra, la influencer siguió publicando contenido sobre sus cenas. En su página de Instagram, las fotos de platos perfectamente acomodados siguen visibles, aunque los comentarios han sido restringidos tras el aluvión de críticas.

El caso más llamativo: Peter Luger

El incidente que más llamó la atención ocurrió en Peter Luger, uno de los steakhouses más icónicos de Nueva York. Empleados del restaurante dijeron a NBC New York que Chung llegó sola, ordenó carne, acompañamientos y postre hasta acumular casi $150.

La influencer publicó una reseña altamente positiva, con fotos del steak y un mensaje celebrando la experiencia culinaria. Sin embargo, el personal cuenta otra historia: que la mujer permaneció más tiempo del habitual, y que al recibir la cuenta dijo claramente que no podía pagarla.

La supuesta “influencer gourmet” habría intentado incluso intercambiar objetos de su bolso, incluyendo unas tijeras de cocina para liquidar la cuenta. Los empleados llamaron a la policía, y Chung fue escoltada fuera del local.

Pero lo más sorprendente fue que, según testigos, regresó al día siguiente. Esta vez, los trabajadores ya estaban advertidos y no la dejaron entrar.

Rechazos de tarjeta y seguridad presente

El patrón se repitió casi idéntico en su último arresto, el 15 de noviembre, en Sea, el popular restaurante tailandés de Williamsburg. Según trabajadores del local, Chung pidió más de $100 en comida y, al momento de pagar, “todas sus tarjetas fueron rechazadas”.

Las cámaras de seguridad muestran a la mujer conversando con empleados mientras un guardia monitorea la salida, para evitar otro escape. Minutos después, llegó la policía y las imágenes la muestran siendo esposada dentro del restaurante.

Restaurantes la reconocen y la dejan ir

Para algunos locales, la situación se ha vuelto un dilema. Un empleado de 12 Chairs Café, también en Williamsburg, dijo que el lunes, una mujer con la misma descripción ordenó gran cantidad de comida y tampoco pagó. A diferencia de otros lugares, decidieron no llamar a la policía y simplemente dejarla ir.

Esto sugiere que su rostro ya es conocido entre trabajadores de la zona, quienes temen perder tiempo en trámites legales o en esperas policiales.

Arrestos, Instagram activo y una comparecencia pendiente

A pesar de los múltiples arrestos y la creciente atención mediática, Chung no ha dejado de publicar fotos de sus comidas en Instagram, sin mencionar los problemas legales. Tampoco respondió a solicitudes de comentarios.

De acuerdo con registros judiciales, está representada por un defensor público, no por un abogado privado, lo que contrasta con la imagen de lujo que proyecta en redes sociales.

Su próxima cita en la corte está programada para diciembre, donde enfrentará los cargos acumulados de hurto de servicios.

