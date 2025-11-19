Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 18 de noviembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 18 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 18 de noviembre

Los números ganadores son: 02 06 08 10 11 13 16 19 23 30 33 39 43 50 54 56 59 68 75 76

Números ganadores de Numbers del martes 18 de noviembre

Combinación mediodía: 05 05 07

Combinación noche: 05 08 03

Números ganadores de Win 4 del martes 18 de noviembre

Combinación mediodía: 04 04 07 00

Combinación noche: 05 04 06 06

Números ganadores de Take 5 del martes 18 de noviembre

Combinación mediodía: 06 09 26 31 33

Combinación noche: 11 14 22 24 29

Números ganadores de Cash4Life del martes 18 de noviembre

Los números ganadores son: 01 11 34 51 56

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunas maneras para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es importante buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

Seguidamente, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja planear un presupuesto que se pueda seguir. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

