Quiénes recibirán hoy pagos de hasta $5,108 del Seguro Social

Millones de jubilados en Estados Unidos están recibiendo este mes sus pagos mensuales del Seguro Social, y para un grupo específico de beneficiarios, el cheque que llega hoy puede alcanzar los $5,108, el monto máximo disponible en 2024 para quienes se jubilaron a los 70 años.

Pagos programados para quienes nacieron entre el 11 y el 20

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuye los pagos de jubilación según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Hoy, miércoles 19 de noviembre, reciben su depósito quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año.

La primera ronda de pagos fue enviada el 12 de noviembre para los nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año, mientras que la tercera y última ronda del mes llegará el 26 de noviembre para quienes cumplen años del día 21 al 31 de cualquier mes del año.

Quiénes pueden recibir estos pagos

Cualquier ciudadano que haya cumplido 62 años puede solicitar sus beneficios de jubilación, aunque el monto final depende de múltiples factores, como el historial laboral, los años cotizados y la edad en la que se inicia el retiro.

Los montos máximos varían ampliamente según la edad de retiro:

–Retiro a los 62 años: hasta $2,831 mensuales.

–Retiro a los 70 años: hasta $5,108 mensuales.

Quienes reciben hoy el pago podrían estar en cualquiera de estos rangos, dependiendo de su historial, pero el límite superior sigue siendo $5,108 para quienes esperaron hasta los 70 años para jubilarse.

Cómo calcular el monto que te corresponde

La SSA ofrece una herramienta de cálculo personalizada disponible en el portal “my Social Security”. Ahí, cada beneficiario puede ver una proyección basada en sus ingresos y en la edad en la que planea jubilarse.

Cómo se financia el Seguro Social y qué pasará en el futuro

El programa se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina pagado tanto por empleados como por empleadores.

Sin embargo, los analistas advierten que, sin cambios legislativos, la SSA podría enfrentar dificultades para pagar beneficios completos tan pronto como en 2034, debido al aumento de jubilados y la disminución relativa de trabajadores activos.

Por ahora, los pagos de noviembre continúan como está previsto, y hoy miles de jubilados recibirán su depósito correspondiente, incluido el posible máximo de $5,108.

Sigue leyendo:

– Qué jubilados tendrán un aumento de $200 en sus pagos mensuales del Seguro Social

– Trump insta al Congreso a centrarse en un sistema de salud que devuelva el dinero directamente a la gente

– ¿Cuánto pagarás por Medicare en 2026?