Samsung pide a los usuarios actualizar los dispositivos para solucionar fallas críticas

Samsung ha comenzado a distribuir uno de los parches de seguridad más esperados del año. La actualización correspondiente a noviembre de 2025 ya está disponible para una amplia gama de dispositivos Galaxy a nivel mundial. La compañía insta a los usuarios a actualizar sus equipos cuanto antes, debido a la relevancia de los errores y vulnerabilidades corregidos.

El gigante tecnológico destacó que este parche no introduce nuevas funciones ni cambios visuales en la interfaz One UI, sino que se centra exclusivamente en reforzar la seguridad y la estabilidad de los dispositivos Galaxy. Actualizar tu Samsung a la última versión de seguridad es clave para proteger tus datos personales y contraseñas.

Los informes oficiales indican que la actualización de noviembre corrige entre 25 y 45 vulnerabilidades, dependiendo del modelo y la versión de hardware. Dispositivos recientes como el Galaxy A17 5G cuentan con al menos 45 mejoras, mientras que modelos plegables y las series S más recientes incorporan unas 40 correcciones.

Entre los fallos solucionados, dos se catalogan como críticos, ya que podrían permitir accesos remotos no autorizados, comprometiendo datos sensibles almacenados en el dispositivo. Adicionalmente, se incluyen 23 vulnerabilidades de alta gravedad detectadas por Android, junto con errores específicos de los chips Exynos y software propio de Samsung Mobile.

Mejoras en seguridad y estabilidad en Galaxy

El parche se organiza en tres categorías principales: errores críticos de Android, vulnerabilidades de alto nivel y fallos en chips Exynos y capas de personalización Samsung. Las vulnerabilidades críticas cierran posibles “puertas traseras” que permitirían explotación remota de los datos, mientras que las demás mejoran la protección frente a ataques malintencionados. Instalar la actualización de seguridad Samsung noviembre 2025 protege tu smartphone frente a amenazas recientes.

Los dispositivos con procesadores Exynos reciben 11 correcciones específicas (CVE), además de 9 SVE fixes que solucionan debilidades propias de la capa de software de Samsung. El tamaño de la actualización oscila entre 350 MB y 500 MB en modelos plegables y de gama alta, y no incluye cambios estéticos ni nuevas funciones, centrando todos los recursos en la seguridad.

Samsung ha ampliado significativamente la cobertura del parche. El despliegue comenzó en Corea del Sur y Vietnam, pero se espera que llegue en pocos días a nivel mundial. Entre los modelos que ya reciben la actualización se encuentran Galaxy A17 5G, series Z Fold y Z Flip (2024 y 2025), Galaxy S23, S24 y S25, así como la tableta Galaxy Tab S11. Descargar la actualización Samsung garantiza la protección inmediata de tu equipo frente a vulnerabilidades recientes.

Para actualizar, los usuarios deben acceder al menú de Configuración, seleccionar “Actualización de software” y luego “Descargar e instalar”. Tras completar el proceso, que dura pocos minutos, el dispositivo se reinicia automáticamente y las correcciones quedan activadas. No es necesario liberar espacio adicional, y los modelos recientes podrían recibir la actualización como parte de One UI 8.5, que traerá mejoras visuales y nuevas funciones.

Con este despliegue, Samsung refuerza su compromiso con la seguridad de los usuarios y la estabilidad de sus dispositivos. Se recomienda a todos los propietarios de teléfonos y tabletas Galaxy completar la actualización cuanto antes para proteger sus datos y mantener el rendimiento óptimo del equipo. Actualizar tu Galaxy a noviembre 2025 es imprescindible para proteger tu información y disfrutar de la experiencia completa de Samsung.