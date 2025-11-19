Troye Sivan consiguió comprador para su casa en Los Ángeles

El actor y cantante Troye Sivan parece haberse anotado un triunfo dentro del mercado de bienes raíces al lograr vender su casa en Hollywood Hills, California, en pocas semanas. Aunque la residencia aún se marca como ‘En contrato’, que ya haya un interesado es un gran avance.

Sivan, quien dio vida al joven Logan en ‘X-Men Origins: Wolverine’ (2009), puso en venta esta propiedad a inicios de noviembre. El precio que marca es de $2.54 millones de dólares, aunque se desconoce si el interesado está dispuesto a pagar esa misma cifra o si están en negociaciones.

Antes de cantar victoria hay que recordar que muchas casas que se ponen ‘En contrato’ regresan al mercado porque las transacciones no se cierran.

El actor y cantante compró esta casa en 2017 por $2.15 millones de dólares. Esta no es la primera vez que la residencia está disponible, pues en 2022 estuvo pidiendo $17,950 mensuales para alquilarla.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una “casa de estilo mid-century, propiedad de una celebridad y remodelada” que “ofrece una profunda conexión con su entorno natural. Íntima, pero a la vez abierta y acogedora, la casa rebosa de luz natural, enmarcada por vistas a los cañones”.

La casa principal tiene una extensión de 3,195 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el estilo de la propiedad, se dice que hay “un equilibrio perfecto entre detalles modernos de mediados de siglo y comodidades contemporáneas en un entorno tranquilo en la ladera de una colina hacen de este un refugio acogedor que captura el espíritu tranquilo e intemporal de las colinas de Hollywood.

Adicional a la casa principal hay un garaje independiente con capacidad para dos vehículos.

Al exterior hay un patio con piscina, terraza y espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

