Steve Wynn sigue rebajando el precio de su mansión en Beverly Hills

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces una mansión en Beverly Hills, California, que Steve Wynn ha intentado vender desde el 2020. Desde que entró por primera vez, el precio de la residencia ha tenido que ser rebajado.

Ahora, la propiedad está disponible por $65 millones de dólares, un precio muy por debajo de los $135 millones de dólares que el magnate de los casinos pedía por el sitio hace cinco años.

Aunque su precio se ha rebajado muchas veces, el precio sigue estando por encima de $48.7 millones de dólares que Wynn pagó por el sitio en 2015. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el dinero que invirtió en reformas y la inflación de los últimos 10 años.

La mansión de Beverly Hills fue reformada por Roger Thomas, con quien Wynn ya había trabajado porque fue el diseñador de Wynn Resorts y de otros casinos desarrollados por el magnate.

Por los momentos, en el listado de Christie’s International Real Estate sigue marcando un precio de $75 millones de dólares, aunque se asegura que se rebajó $10 millones de dólares más.

En el listado, se destaca que a esta propiedad “se accede a la residencia principal a través de una puerta privada, con un largo camino de entrada que recuerda a un parque, situado en una calle sin salida privada junto a la parte baja de Benedict Canyon”.

La casa principal tiene una extensión de 27,000 pies cuadrados distribuidos en 11 dormitorios, 13 baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

De la propiedad se resalta también la nueva tecnología que se ha instalado en el sitio. “Nuevos sistemas centrales de iluminación y audio en toda la propiedad. Generador interno con capacidad para funcionar de forma autónoma durante más de una semana”.

Además de las comodidades de la casa, esta residencia incluye extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor, cocina, cancha de tenis y otros espacios para compartir al aire libre.

