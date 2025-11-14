Piden $1.2 millones de dólares por antiguo hogar de Lena Horne en Queens

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Queens, Nueva York, que durante una época fue hogar de la actriz y cantante Lena Horne, quien murió el 9 de mayo de 2010.

Esta es la primera vez en 20 años que la propiedad está en venta, y su precio es de $1.2 millones de dólares. En el listado, disponible en la página web de Brown Harris Stevens, se resalta que la casa cuenta con “arquitectura clásica con una amplitud y comodidad excepcionales en un barrio histórico”.

Además de la relación de la propiedad con Horne, esta vivienda, construida en 1935, resalta en el mercado porque en 2011 fue declarada monumento histórico. También se destaca su ubicación en la sección Addisleigh Park del barrio de St. Albans, dicha comunidad era conocida como la “Costa Dorada Afroamericana”.

La actriz y cantante compró esta casa en 1946 y la vendió en 1962 a una familia que no fue identificada. Según ‘Mansion Global’, esta familia fue la que vendió el sitio a sus actuales dueños en 2004, por $460,000 dólares.

La casa en venta tiene una extensión de 2,287 distribuidos en cuatro plantas con seis dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. En el listado, se menciona del interior sus pisos de madera, además, se asegura que mantiene sus “detalles originales, entradas arqueadas y abundante luz natural definen el carácter de la casa”.

Adicional a la casa principal hay un garaje.

El nuevo propietario también tendrá a su disposición un patio trasero con terraza, área de barbacoa y espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Hay que recordar que en 2022, 12 años después de su muerte, Lena Horne se convirtió en la primera mujer negra en tener un teatro de Broadway con su nombre.

Sigue leyendo:

• Aaron Rodgers pide $3.7 millones de dólares por su mansión en Wisconsin

• Amy Schumer habría cambiado de opinión sobre la venta de su casa en Nueva Orleans

• La mansión de Jessica Simpson ha salido del mercado de bienes raíces