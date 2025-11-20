Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 20 al 26 de noviembre

Exposición de instintos e imaginación

La exposición “Instincts and Imagination” presenta una curaduría conjunta de las obras de Carlos V. García y Gurdal Bibo, inspirada en los instintos salvajes y la naturaleza en su estado más puro. La muestra explora la esencia de lo real rozando nuestro instinto animal, al tiempo que celebra la imaginación y creatividad humana a través de los cinco sentidos, en contraste con lo terrenal y profundo, donde conviven la fantasía y la introspección. La exposición se inaugura este viernes 21 de noviembre en la Gurdal Bibo Fine Art Gallery (424 West Broadway) y estará abierta hasta el 15 de diciembre. García presentará once obras, incluyendo una pieza colaborativa con Gurdal Bibo, en la que pintó sobre una obra del propio artista. De 5:00 a 8:00 pm. Más información:https://www.carlosvgarcia.com.

El artista Carlos V. García exhibe sus obras en la ciudad./Cortesía

Folklore colombiano y flamenco en Flushing

Este viernes 21 de noviembre, en el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing), el flamenco marroquí y el español se encontrarán en el escenario con la música de gaita colombiana en una noche de presentaciones a cargo de Seffarine y La Cumbiamba eNeYé. La velada comienza a las 7 pm con dos dinámicos talleres de danza que invitan al público a sumergirse en los ritmos que marcarán la noche. A las 8 pm., cada agrupación subirá al escenario para ofrecer una presentación propia, mostrando su sonido particular y su identidad artística. El programa concluirá con un set conjunto tipo “mashup”, que reunirá a ambas bandas en un final colaborativo lleno de energía. Más información en: www.flushingtownhall.org.

Foto: Flushing Town Hall

Viva la magia de “Lightscape”

La experiencia “Lightscape” regresa al Brooklyn Botanic Garden (990 Washington Avenue, Brooklyn) este viernes 21 de noviembre para otra temporada navideña. Recorra un sendero invernal iluminado y déjese transportar a un bosque encantado, en pleno corazón de Brooklyn. Ahora en su quinto año, Lightscape ha deslumbrado a los visitantes con paisajes salpicados de luz e instalaciones luminosas que destacan la belleza del jardín durante el invierno. Este año, la experiencia se renueva con arte, música y atracciones especiales completamente nuevas. Más información: https://www.bbg.org/lightscape.

Foto: Liz Ligon-BBG

La charanga de Alí Bello en el Atrium

Este viernes 21 de noviembre a las 7:30 pm, Alí Bello & The Charanga Syndicate traen al Lincoln Center una chispa fresca de la música charanga, fusionando las raíces llenas de alma de Cuba con la vibrante energía de Nueva York. Con una formación que incluye violín, flauta y una poderosa sección rítmica, mezclan sonidos atemporales con un toque moderno: grooves contagiosos, improvisación juguetona y ritmos que invitan a levantarse de la silla. The Charanga Syndicate celebra su nuevo álbum ofreciendo una experiencia alegre y llena de energía, que honra la tradición mientras la lleva hacia territorios nuevos y emocionantes. En el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Carrusel navideño de dos pisos

Súbase y de una vuelta en el Christmas Carousel de dos pisos que llega a Nueva York por primera vez esta temporada navideña. Desde lo alto del carrusel de dos niveles, los visitantes pueden disfrutar de vistas de 360 grados de las luces y el ambiente festivo que se extiende a lo largo de Broadway.en la intersección de la 33rd con Broadway, en Greeley Square. El Christmas Carousel se encuentra a pocos pasos de Herald Square Park y de las tiendas de Macy’s Holiday Square. Desde este viernes 21 de noviembre al 6 de enero. Más información: https://34thstreet.org.

Foto: Cortesía

Noches de trenes en el Jardín Botánico

En noches seleccionadas en el New York Botanical Garden (2900 Southern Boulevard, Bronx), Holiday Train Nights invita a los visitantes a disfrutar el “Holiday Train Show”, una de las experiencias navideñas más queridas de la ciudad. Aunque es un evento abierto a todas las edades, estas noches están diseñadas para quienes desean una celebración más atmosférica, animada y nocturna. En cada rincón esperan oportunidades fotográficas dignas de postal, mientras un paisaje urbano en miniatura con monumentos reconocibles cobra vida con trenes modelo que recorren los rieles de un lado a otro. El ambiente se completa con interpretaciones en vivo de clásicos navideños y éxitos contemporáneos, además de una oferta de bocados dulces y salados disponibles para compra. De 7 a 10 pm, las próximas fechas son 22, 28 y 29 de noviembre. Para más información, visite:https://www.nybg.org.

Foto: NYBG

“Salsa Pa’l Mundo Tour” en el Prudential Center

Luego de su paso por el Madison Square Garden, El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche (foto) llevan su gira “Salsa Pa’l Mundo Tour” al Prudential Center (25 Lafayette St. Newark, NJ) este domingo 23 de noviembre. El tour sin precedentes celebra décadas de ritmo, cultura y sabor latino de la agrupación boricua y la colombiana, invitando al público a revivir clásicos como Un Verano en Nueva York y Cali Pachanguero. Eddie Santiago será el invitado especial. A las 8:00 pm. Para más información y boletos visite: ticketmaster.com.

Marching Bands en el Seaport Museum

Prepárese para una tarde llena de música en el Seaport Museum, el miércoles 26 de noviembre, con un adelanto exclusivo del icónico Desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York, un día antes de la gran celebración. Las bandas de música de la Temple University y el Damien Spartan Regiment se presentarán en el Pier 16 con actuaciones estacionarias de cientos de estudiantes de estas talentosas bandas, quienes llenarán el aire con clásicos como “Funkytown” y “Uptown Funk”, así como con medleys de éxitos populares, canciones escolares y pegajosas cadencias de percusión. La banda de Temple University iniciará a la 1:00 pm, y la presentación del Damien Spartan Regiment comenzará a las 2:30 pm. Gratis. Más información:https://southstreetseaportmuseum.org.

Foto: Cortesía

El “Frosty’s Christmas Bar” en Times Square

El Frosty ‘s Christmas Bar vuelve por cuarto año consecutivo a la ciudad, y a partir de este viernes 21 de noviembre los visitantes podrán disfrutar de cuatro pisos festivos llenos de alegría navideña en el 1604 Broadway Times Square. Podrán pasear por un mundo lleno de luces centelleantes, adornos brillantes y docenas de oportunidades para hacerse fotos inmersivas, incluyendo el trineo de Papá Noel y un camino de bastones de caramelo de tamaño real. En cada esquina hay sorpresas cubiertas de nieve y nuevas creaciones de cócteles que capturan el espíritu de la temporada, como The Naughty List, Coco Clause, Jack Frost, The Grinch, El Coquito, y muchos más. Disfruta de los Santa’s sliders, Blitzen’s buffalo tenders, Frosty dogs, North Pole fries, Hot cocoa wonderland, y muchas otras delicias del menú navideño del chef Saúl Montiel. Abierto todos los días hasta el 30 de diciembre de 2025. Reserve en :https://frostyschristmas.bar.