Cuál es el mejor router para tener WiFi estable y de calidad en casa

Gozar de una conexión estable, fluida y de calidad en tu casa no solo influye en el servicio de internet que estás contratando, sino en el tipo de router que estás comprando para la señal de WiFi.

En 2025, los estándares han avanzado lo suficiente como para que un equipo nuevo mejore de forma notable la cobertura. Sin embargo, no te vayas de inmediato por modelo más costoso, creyendo que acertaste, sino que busca los que otorgan un rendimiento sólido.

Los 3 mejores routers en 2025 para una señal de WiFi estable y de calidad

Joel Santo Domingo, especializado en redes y almacenamiento, escribió un artículo para el New York Times donde seleccionó los tres mejores routers de 2025.

Y para darle más credibilidad a su análisis, asegura que ha probado más de 250 dispositivos, entre mesh networks, routers, y modems. Veamos cuáles son:

1. TP-Link Archer BE230

Este modelo combina precio accesible (suele costar menos de $100) con un rendimiento sobresaliente bajo el estándar WiFi 7, que aporta mayor estabilidad, menor latencia y una señal más eficiente.

En pruebas especializadas, demostró estabilidad incluso cuando varios miembros de una familia utilizaban la red al mismo tiempo. Mantuvo una señal fuerte a larga distancia, algo fundamental para quienes necesitan navegar desde habitaciones alejadas del router.

Además, está preparado para conexiones de hasta 2 Gbps, lo que garantiza varios años de vida útil sin necesidad de actualizar. Y otro punto a favor es su compatibilidad con tecnología mesh.

2. TP-Link Archer BE550

Quienes requieren mayor capacidad, ya sea porque tienen dispositivos con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 o pagan por servicios multigigabit, pueden optar por el TP-Link Archer BE550. Este modelo ofrece más puertos, mayor potencia y un alcance más amplio.

Cuesta alrededor de $100 más que el BE230, pero es ideal para casas grandes o para usuarios que realizan descargas pesadas, videollamadas constantes o gaming online.

3. Eero 6

Para hogares pequeños o personas que buscan algo muy sencillo de configurar, el Eero 6 se mantiene como una gran opción. Es económico, compacto y puede ampliarse en forma de red mesh si la casa lo requiere.

Su instalación toma solo unos minutos gracias a la aplicación móvil, lo que lo hace perfecto para apartamentos, para ayudar a familiares o para usuarios que solo necesitan buena conexión sin complicarse con ajustes avanzados.

Importante: cualquiera de estos modelos ofrece una experiencia moderna, estable y preparada, pero queda de tu parte elegir la opción que más convenga, según tus necesidades en el hogar.