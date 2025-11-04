3 lugares donde jamás debes poner el router: la señal de WiFi será malísima

Contar con una buena conexión WiFi en casa no solo pasa por la cantidad de megas que ofrece el plan contratado o la calidad del router (que sigue siendo importante), sino también por la ubicación que eliges. Según expertos, hay al menos tres lugares donde jamás debes colocarlo.

Instalarlo en un sitio inadecuado puede provocar que la señal sea pésima, sin importar la potencia del equipo. Te explicamos cuáles son estas posiciones y por qué.

3 lugares donde nunca debes poner el router de WiFi en casa

1. Cerca de aparatos electrónicos

Uno de los errores más comunes es colocar el router al lado de televisores, computadoras, parlantes o incluso microondas.

Estos dispositivos generan interferencias electromagnéticas que afectan directamente la distribución de la señal Wi-Fi. Como regla general, el router debe estar al menos a 30 centímetros de distancia de otros aparatos electrónicos para evitar que “compartan” o debiliten la señal que llega al resto de los dispositivos conectados.

2. Junto a paredes gruesas o ventanas

La señal del router viaja en ondas, y estas pueden verse interrumpidas si el dispositivo se coloca junto a paredes de ladrillo, columnas, espejos o ventanas.

Estos materiales reflejan o absorben la señal, provocando una conexión lenta o intermitente, especialmente si se intenta acceder desde una habitación lejana.

Otro error común es instalar el router dentro de armarios o muebles cerrados, donde queda “encapsulado” entre materiales que dificultan la propagación correcta del Wi-Fi.

3. En exteriores o cerca de fuentes de agua

Colocar el router en un balcón, patio o cerca de una ventana abierta suele afectar seriamente su rendimiento.

Elementos como el sol, el agua, los árboles o las variaciones de clima interfieren en la señal, deteriorando su calidad o haciéndola inestable. Además, objetos con líquido en su interior como peceras, floreros o depósitos de metal también pueden desviar la señal.

¿Y el mejor lugar para instalarlo?

Para que el Wi-Fi funcione mejor, lo ideal es ubicar el router en una posición elevada y céntrica dentro de la casa, alejado de otros aparatos y con el menor número de paredes u obstáculos entre este y los dispositivos conectados.

Esto garantizará que la señal cubra más áreas y que la distribución sea lo más uniforme posible.