Estas son las nuevas tarifas de USCIS para algunos trámites migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este jueves un incremento de algunos trámites migratorios para 2026, debido a la inflación de los costos, y los cuales ya habían sido incrementados en julio pasado.

“Hemos emitido un aviso del Registro Federal que aumentará ciertas tarifas relacionadas con la inmigración HR1 para el año fiscal 2026. Estos ajustes de tarifas reflejan la cantidad de inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025″, dijo la agencia en un comunicado.

Ajuste de tarifas según la inflación

USCIS explicó que en julio publicaron un aviso del Registro Federal en donde anunciaron la implementación de estas tarifas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ajustará algunas de estas tarifas según la inflación, como se especifica en HR1.

Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026. Si envía una solicitud con fecha del 1 de enero de 2026 o después, ya debe incluir la nueva tarifa para el beneficio específico de lo que está solicitando.

Los nuevos costos para los trámites son:

Tarifa anual de solicitud de asilo – $102

Formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo. Documento de autorización de empleo inicial del solicitante de asilo (EAD) – $560

Formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo – EAD de libertad condicional inicial – $560

Formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo – Renovación o extensión de la libertad condicional EAD – $280

Formulario I-765, Solicitud de autorización de empleo – Estatus de protección temporal inicial (TPS) EAD – $560

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o Extensión del TPS EAD – $280

Formulario I-131, Parte 9 – EAD solicitado tras la autorización de un nuevo período de Libertad Condicional (Re-libertad condicional) – $280

Formulario I-821, Solicitud de TPS – $510

Los tres trámites que no aumentan su precio debido a este aviso del Registro Federal. El DHS publicará un aviso en el Registro Federal con información sobre el ajuste inflacionario de la tarifa de libertad condicional de inmigración.

I-589 Tarifa de Asilo (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo – $100

I-765 Renovación o Extensión del EAD del Solicitante de Asilo – $275

I-360 Tarifa Especial para Inmigrantes Juveniles – $250

El aumento de los costos en los trámites migratorios fue criticado por los defensores de los inmigrantes, ya que aseguran que con los nuevos preciso excluyen a las personas de bajos recursos, a refugiados y solicitantes de asilo.

