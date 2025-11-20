Exvicepresidente Dick Cheney fue recordado como “devoto a EE.UU.” en su funeral en DC

El exvicepresidente Dick Cheney, fallecido a los 84 años el 3 de noviembre, fue homenajeado este jueves en la Catedral Nacional de Washington y recordado como un hombre profundamente devoto a Estados Unidos, en una ceremonia a la que no fue invitado el presidente Donald Trump.

El expresidente George W. Bush definió a su exvicepresidente como “un vicepresidente totalmente dedicado a proteger a los Estados Unidos y sus intereses” y destacó que sus grandes ambiciones siempre estuvieron ligadas a su nación.

“No conocías a Dick Cheney a menos que entendieras que sus mayores preocupaciones y ambiciones eran para su país”, dijo. “Durante 40 años, su servicio fue constante, fiel y noble. En definitiva, no está nada mal para una carrera y una vida, especialmente si se considera su gran resistencia física”.

El exmandatario recordó además que Cheney terminó siendo su candidato a la vicepresidencia en 2000 tras un proceso en el que él mismo —según relató— insistió en desalentarlo, poniendo sobre la mesa todas las razones por las que no debía elegirlo.

Bush dijo que deseaba que más estadounidenses lo hubieran conocido como lo conocían en Wyoming: “inteligente, refinado, cortés y accesible”.

“Agradecemos su buena vida, honramos su servicio y rezamos para que, en algún punto del camino, volvamos a encontrarnos con él”, concluyó el expresidente republicano.

“Devoción por Estados Unidos”

En un tono más íntimo, Liz Cheney, exrepresentante republicana por Wyoming, repasó la vida de servicio de su padre y su “profunda devoción por Estados Unidos”.

Subrayó que dedicó su vida a estudiar la historia del país y que no concebía entender la libertad sin aprender de los sacrificios de generaciones anteriores. Recordó también cómo, siendo niñas, él las llevaba a campos de batalla de la Guerra Civil y leía cada placa en cada museo.

Liz evocó el momento que, según ella, marcó el camino de su padre: un evento con el presidente demócrata John F. Kennedy cuando Cheney era estudiante de la Universidad de Wyoming.

Aquella exhortación a dedicar la vida al servicio público —contó— definió su vocación, incluso si luego se convirtió en republicano.

“Aunque el presidente Kennedy lo inspiró a servir, Dick Cheney se convirtió en republicano, pero sabía que los lazos del partido siempre deben ceder ante el único lazo que compartimos como estadounidenses”, dijo la exrepresentante. “Para él, una elección entre la defensa de la Constitución y la defensa de su partido político no era una elección en absoluto”.

Su intervención tuvo un trasfondo político inevitable. Crítica abierta de Trump, Liz Cheney ha acusado repetidamente al presidente de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, una mención que resonó en la ceremonia debido a la ausencia explícita de Trump entre los invitados.

El expresidente Joe Biden y los exvicepresidentes Kamala Harris, Mike Pence y Al Gore sí fueron invitados y asistieron a la ceremonia.

