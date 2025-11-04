George W. Bush lamentó muerte de Cheney: “Es una pérdida para la nación”

El expresidente George W. Bush se expresó tras la muerte de Dick Cheney, quien fue su vicepresidente durante su mandato, lamentando su deceso, además de destacar su servicio al país.

A través de la plataforma X, Bush expresó su gratitud por el apoyo brindado durante sus ocho años en la Casa Blanca y ofreció sus condolencias a su familia. Calificó además su muerte como “una pérdida para la nación”.

“Uno de los mejores servidores públicos de su generación: un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad a cada cargo que ocupó”, indicó el expresidente.

Asimismo, Bush enfatizó la figura de su vicepresidente en momentos de crisis: “Dick fue una presencia serena y firme en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos nacionales. Confiaba en su consejo honesto y directo, y siempre dio lo mejor de sí. Se mantuvo fiel a sus convicciones y priorizó la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense”.

Protagonismo de Cheney tras los ataques del 9/11

Dick Cheney (1941-2025) fue reconocido como uno de los artífices principales de la “guerra contra el terrorismo” después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante aquel evento, el vicepresidente asumió un rol protagónico al dirigir las acciones desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca (Situation Room), un puesto de control que mantuvo durante los momentos cruciales del inicio de la respuesta nacional.

“Durante sus dos mandatos y a lo largo de su extraordinaria trayectoria, el servicio de Dick Cheney siempre honró al país que amaba”, apuntó el exmandatario.

¿Qué otras funciones desempeñó Cheney?

Antes de ocupar la vicepresidencia, Cheney desempeñó funciones de alto nivel en la administración pública. Sirvió como Secretario de Defensa bajo la presidencia de George H. W. Bush, desde donde lideró la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991.

La familia del político, que reveló su fallecimiento la noche del lunes, recibió el mensaje de Bush, quien concluyó que “la muerte de Richard B. Cheney es una pérdida para la nación y una tristeza para sus amigos”.

Con información de EFE

