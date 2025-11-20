Inter Miami estrenará su estadio Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026

El Inter Miami ya tiene fecha para inaugurar oficialmente su nueva casa. El próximo 4 de abril, el equipo de Lionel Messi disputará su primer partido en el Miami Freedom Park, un duelo de la MLS frente al Austin FC, según confirmó la liga al publicar el calendario de la próxima temporada.

Antes de ese estreno, el equipo comenzará su camino el 21 de febrero visitando al LAFC, ahora liderado por el surcoreano Heung-min Son. Además, los primeros cinco compromisos de la campaña serán como visitante, una decisión tomada para garantizar que la construcción del nuevo estadio avance sin contratiempos.

El cierre de la fase regular también tendrá un tono especial: el Inter Miami recibirá al Charlotte FC el 7 de noviembre en el tradicional Decision Day, la jornada final en la que todos los equipos de cada conferencia juegan simultáneamente para definir los cupos y posiciones rumbo a los playoffs.

El Miami Freedom Park sustituirá al Chase Stadium, recinto provisional levantado en 2020 en Fort Lauderdale y que ha servido como hogar de ‘Las Garzas’ durante los últimos años. Las obras del nuevo estadio comenzaron en agosto de 2023 en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, buscando ofrecer un acceso más directo al corazón de la ciudad.

La temporada 2026 marcará además un cambio histórico: será la última antes de que la MLS adapte su calendario al formato europeo, pasando de competir durante el año natural a hacerlo entre verano y primavera. Esa transición, además del Mundial 2026 —que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá— obligará a una pausa entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

