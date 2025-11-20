Cade Cowell podría regresar a la MLS con el New York Red Bulls

El futuro del futbolista Cade Cowell dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara está cada vez más complicado debido a que todo parece indicar que el delantero estadounidense podría convertirse en una de las principales bajas del equipo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Este poco interés por parte de la institución ha generado que varios equipos de la Major League Soccer (MLS) estén interesados en hacerse con sus servicios para intentar reforzar sus filas y así poder sumar más goles en la próxima temporada.

De acuerdo con la información suministrada por Mediotiempo, uno de los que más interés ha mostrado en hacerse con la firma de este jugador es el New York Red Bulls, organización que ha venido monitoreando el rendimiento de Cowell con el Rebaño Sagrado y consideran que es el momento ideal para intentar ficharlo.

Cade Cowell con Chivas. Foto: Imago7/ Hugo Martinez

No obstante, no son los únicos interesados en esta contratación debido a que el San José Earthquakes (club que lo vendió originalmente a Chivas) también tiene la intención de recuperarlo, especialmente porque cuenta con una cláusula de recompra que facilita el movimiento.

La salida del extremo no sería sorpresiva si se toma en cuenta que su participación ha ido disminuyendo dentro de Chivas. En el torneo Apertura 2025 apenas acumula 489 minutos y Gabriel Milito incluso dejó de convocarlo en las últimas jornadas. Su último partido fue en la Jornada 14 ante los Gallos Blancos de Querétaro, quedando fuera de los encuentros contra los Rojinegros del Atlas y los Tuzos de Pachuca.

Personas cercanas al jugador aseguran que Cowell vería con buenos ojos su regreso a la MLS al considerar que está haciendo todo lo posible para recuperar visibilidad y así volver a ser considerado por la Selección de Estados Unidos para intentar hacerse con un puesto de cara a Mundial de la FIFA 2026

Tanto le atrae la idea de mudarse a Nueva York que incluso ha empezado a analizar dónde podría instalarse junto a su esposa y su futuro hijo. El proyecto del Red Bulls también resulta atractivo para él debido a la posibilidad de dar el salto a Europa más adelante, ya que la misma organización cuenta con un equipo en la liga de Austria, lo que facilita ese tipo de movimientos.

Cade Cowell con Chivas. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

A la posible partida de Cowell también se suma la de Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero que finaliza su contrato el próximo mes de enero de 2026 y ante su bajo rendimiento no sería renovado; este hecho representa un trabajo arduo para Chivas que debe hacer todo lo posible para asegurar nuevos artilleros.

Chivas de Guadalajara se enfrentará el próximo 26 de noviembre ante la Máquina de Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, etapa en la que harán todo lo posible para asegurar la victoria y así poder seguir luchando por su ansiado título de campeón en el balompié azteca.

