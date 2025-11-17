Cristiano Ronaldo y Lionel Messi apuntan a un nuevo récord en Mundiales 

Los reconocidos futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se perfilan para alcanzar una nueva hazaña en el fútbol mundial ante la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo de la FIFA en el 2026 para la competencia que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Los equipos de ambos delanteros lograron clasificar al Mundial de 2026 y con esto se abre la posibilidad de verlos disputar su sexta competencia de selecciones si llegan a ser convocados por sus respectivos entrenadores, algo que resulta bastante probable debido al gran nivel competitivo que muestran estas figuras a pesar de su edad.

A pesar de que Messi ya logró conquistar el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha manifestado en un par de oportunidades su decisión de querer competir en el Mundial de 2026 siempre y cuando tenga toda la plena condición física necesaria para poder alcanzar este objetivo, algo que resulta bastante posible debido al papel mostrado esta última temporada en la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi fue el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Crédito: Gustavo Garello | AP

“Para jugar un nuevo Mundial, tendré que valorar en qué estado me encuentro físicamente al llegar el verano de 2026”, dijo el capitán de la Albiceleste. Sin embargo, no cabe duda de que la idea de cerrar su carrera internacional defendiendo el trofeo obtenido en 2022 sería un cierre perfecto para su carrera.

Por su parte, Cristiano Ronaldo sorprendió a todos sus aficionados hace poco durante una entrevista ofrecida con Piers Morgan, donde expresó que “ganar la Copa del Mundo no es un sueño” y que “su carrera no la pueden definir unos cuantos partidos”.

La realidad es que su nueva oportunidad para conquistar el trofeo más codiciado del fútbol parece más cerca que nunca debido a que la selección de Portugal consiguió su pase al Mundial tras aplastar a Armenia por 9-1, aunque Cristiano no participó en ese encuentro debido a una expulsión en el partido contra Irlanda por propinarle un codazo a un rival.

El hecho de que ambos jugadores estén a un paso de disputar una nueva Copa del Mundo es un reflejo de su dedicación al fútbol y de la increíble longevidad de sus carreras, demostrando que el talento y el entrenamiento son pilares fundamentales para cualquier atleta.

Cristiano Ronaldo. (AP Photo/Peter Morrison)

El capitán de la Albiceleste se perfila para liderar a un equipo que, además de contar con nombres consolidados como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, también ha incorporado a jóvenes promesas como Thiago Almada, Nico Paz, Franco Mastantuono y Valentín Barco.

Es importante resaltar que de conseguirlo, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo se convertirían en los únicos futbolistas en toda la historia en participar en seis mundiales diferentes, sumando así un nuevo capítulo a sus impresionantes carreras que los posicionan como los mejores de todos los tiempos.

