Reportan quinto fallecido en complejo turístico de Disney World Florida en un mes

La Oficina del Médico Forense del Condado de Orange ha confirmado el deceso de una quinta persona en las instalaciones de Walt Disney World en poco más de un mes.

El incidente más reciente se produjo el pasado 8 de noviembre en el Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa, situado en las cercanías de Disney Springs, extendiendo la lista de reportes de seguridad registrados en el destino turístico desde mediados de octubre.

Según la información verificada por New York The Post, los servicios de emergencia recibieron una alerta a las 3:18 p.m. sobre un huésped inconsciente en la propiedad.

La actividad fue rastreada inicialmente por la cuenta de monitoreo “Walt Disney World: Active Calls”. Minutos después de la llamada, se confirmó el fallecimiento de la persona, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

El médico forense emitió una declaración oficial en la que señaló que “aunque se produjo un fallecimiento en el complejo turístico Saratoga Springs de Disney, declinamos nuestra jurisdicción”. El cuerpo fue entregado al médico personal del fallecido, lo que indica la ausencia de factores sospechosos externos.

Sucesos recientes en Disney World

Una serie de incidentes similares fueron reportados en las últimas semanas en distintos hoteles del parque. La secuencia de reportes comenzó el 14 de octubre, cuando las autoridades locales encontraron sin vida a Summer Equitz, de 31 años, en el Contemporary Resort, en un caso que fue clasificado como aparente suicidio.

Días más tarde, el 21 de octubre, la policía informó que un hombre de unos 60 años murió en el Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground; las autoridades indicaron que el huésped “falleció a causa de una afección médica preexistente” en el sitio conocido como Cottontail Curl.

La situación se repitió el 23 de octubre, fecha en la que Matthew Alec Cohn, de 28 años, murió tras saltar desde el piso 12 del Contemporary Resort en otro aparente suicidio. Finalmente, antes del caso actual en Saratoga Springs, el pasado 2 de noviembre una mujer de aproximadamente 40 años fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta en el Disney’s Pop Century Resort, un hotel conectado a los parques mediante el sistema Skyliner.

