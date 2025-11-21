Hallan feto humano bajo hojas de árbol en patio de edificio en Nueva York

Un feto dentro de una bolsa negra dejada entre hojas de árboles fue hallado ayer detrás de un complejo de viviendas públicas (NYCHA) en Brooklyn.

El feto, de un varón de entre 5 y 7 meses de gestación, fue encontrado poco después de las 11 a.m. detrás de un edificio en East 102nd St, dentro del complejo Bay View Houses de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York en Canarsie, según autoridades y fuentes.

El feto fue descubierto dentro de una bolsa negra enterrada entre un montón de hojas caídas. Los paramédicos acudieron al lugar y oficializaron su fallecimiento, informó New York Post.

De momento no se sabía cuánto tiempo llevaba el niño allí antes del dramático hallazgo. La oficina del médico forense de la ciudad (OCME) debe determinar oficialmente la causa de su muerte.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos por el hallazgo del jueves. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en abril de este año un feto humano fue hallado en una calle en Brooklyn (NYC). La Policía de Nueva York dijo que tenía unos cuatro meses de gestación, por lo que no era viable haber de subsistido.

En las elecciones generales de noviembre de 2024 la Proposición #1, una enmienda genérica para consagrar los derechos al aborto en la constitución del estado Nueva York, fue aprobada con 61.5% de los votos. En octubre de 2023 Nueva York pasó a ser la primera ciudad del país en ofrecer ayuda abortiva vía telefónica con entrega por correo. Previamente, en mayo de ese año la gobernación de Nueva York aprobó dos proyectos de ley para aumentar el acceso al aborto con medicamentos y anticonceptivos de venta libre para los neoyorquinos.

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.