Columna de María Marín: Cuando callas, la intimidad paga el precio

A la mayoría de las mujeres se les hace muy fácil confesarles a otras lo que les gusta y disgusta en la cama. Sin embargo, a la hora de hablar sobre este tema con su pareja, ¡les da terror!

Hace poco, una seguidora me escribió por redes sociales contándome su frustración: “María, no me gusta cómo mi esposo me trata en la intimidad. Me da un besito de piquito, va directo al grano y, para colmo, termina más rápido que un rayo.” Le pregunté si había hablado con él y me confesó: “No sé cómo decirle, me da miedo herir su ego.”

Si eres de las que callan y no te atreves expresarle a tu pareja lo que sientes, te advierto que tu vínculo amoroso se deteriorará. La comunicación es fundamental para una relación saludable, sea sexual o emocional. No tengas miedo a expresar tus deseos. Una de las cosas que más le fascina a un hombre es descubrir lo que hace a tu cuerpo vibrar.

Si quieres mejorar el diálogo íntimo con tu pareja y no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que escribas lo que deseas expresar. Poner en papel lo que quieres decir, te dará claridad y te ayudará a organizar tus ideas. Este ejercicio te ayudará a sentirte más segura cuando hables con él.

Escoge un momento en que ambos estén relajados y fuera de la alcoba. Primero resalta lo que te gusta y luego plantea lo que quisieras experimentar, no se trata de criticar. Más adelante, cuando hayan establecido un nivel de comunicación más cómodo, puedes comentarle las cosas que no te agradan o te hacen sentir incómoda.

A esta seguidora le dije lo mismo que hoy te digo a ti: “El reto más grande en la cama es vocalizar lo que queremos. No es fácil, pero hay que hacerlo.”

Te recuerdo que hacer el amor es la forma de comunicación más profunda entre dos seres. ¡Atrévete a empezar el diálogo de la pasión!

