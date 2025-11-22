Hijo halló a sus padres muertos en hogar en Nueva York con alto nivel de monóxido de carbono

Un hijo encontró a sus padres muertos ayer en su apartamento en El Bronx (NYC) donde se detectaron altos niveles de monóxido de carbono.

Según la Policía de Nueva York, el conserje del edificio declaró que el hijo de las víctimas, quien reside fuera de la ciudad, tenía dificultades para comunicarse con sus padres, por lo que se presentó en su domicilio, ubicado en East 169th St, cerca de la avenida Morris, en el barrio Morrisania. Le pidió al conserje que abriera la puerta de su apartamento en el 2do piso, donde los encontró a ambos sin vida.

La madre de 67 años fue hallada en la cama, mientras que el padre de 58 años estaba sentado en una silla en otra habitación, según fuentes policiales. El conserje indicó que, por el estado de los restos, parecía que la pareja llevaba fallecida un par de días, detalló NBC News.

La investigación continúa y la Oficina Forense (OCME) debe determinar las causas y momentos de los decesos. Dos fuentes policiales con conocimiento de la investigación afirmaron que la puerta del horno estaba abierta y los agentes detectaron altos niveles de monóxido de carbono.

No se encontraron signos de lesiones en ninguno de los dos cuerpos. Al preguntársele si el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) había realizado controles de bienestar a otras personas en el edificio, el “súper” dijo que no se habían detectado otros problemas de carbono.

El año pasado Brandon Miller, millonario de los bienes raíces, fue hallado muerto por intoxicación con monóxido de carbono en su lujoso hogar en Long Island (NY). También en 2024 Salvatore Strazzullo, abogado que se había hecho un nombre defendiendo a algunas celebridades hasta ser acusado él mismo de estafar a sus clientes, fue hallado muerto dentro de un auto estacionado afuera de la casa de sus padres en Brooklyn (NYC) por aparente intoxicación por monóxido de carbono.

En 2020 Fotis Dulos (52) murió tras agonizar dos días en un hospital en El Bronx (NYC) por auto envenenamiento con monóxido de carbono en el garaje de su casa en Farmington (Connecticut) luego de ser acusado de matar a su esposa.

