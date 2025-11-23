Cómo un básico de cocina elimina el óxido en tornillos

El vinagre es un alimento versátil, tan es así que se ha consolidado como un elemento de limpieza natural. Es seguro para su uso en el hogar por ser libre de compuestos tóxicos, convirtiéndose en un aliado esencial. Según expertos en materiales del hogar, este producto puede ser efectivo para disolver el óxido.

La ciencia detrás de la recuperación de tornillos

Aunque los tornillos oxidados a menudo terminan en la basura, se pueden recuperar gracias a la acidez del vinagre. El deterioro del material se produce por los efectos de la humedad y el oxígeno sobre el hierro (proceso conocido como corrosión). De acuerdo con House Digest, una de las claves para rescatar estas piezas es tenerlas accesibles.

Preparación para el tratamiento

Antes de comenzar con el tratamiento hay una preparación previa de los tornillos que implica extraerlos los tornillos primero, en caso de que estén incrustados. Una herramienta muy útil para aflojar tuercas y tornillos oxidados es el calentador de inducción.

Una vez extraídos, los tornillos se remojan en vinagre blanco, el cual contiene ácido acético. Este ácido es el responsable de disolver el óxido, facilitando enormemente su eliminación después del remojo. A continuación, el detalle de cómo limpiar los tornillos:

Paso 1

La preparación del baño de vinagre

Consigue todos los tornillos, tuercas y pernos oxidados que desees limpiar.

, y oxidados que desees limpiar. Coloca las piezas oxidadas en un recipiente que sea lo suficientemente grande para contenerlas cómodamente.

Vierte vinagre blanco sin diluir o vinagre de manzana sobre los tornillos. Es crucial que el vinagre los cubra completamente.

Paso 2

El remojo es la clave

Deja los tornillos en remojo en el vinagre durante aproximadamente 24 horas. Este es el tiempo recomendado para obtener los mejores resultados, permitiendo que el ácido actúe sobre el óxido.

Paso 3

Limpieza y secado

Pasadas las 24 horas, saca las piezas del vinagre. Usa un cepillo de alambre para frotar y eliminar cualquier resto de óxido que se haya aflojado.

Enjuaga los tornillos con agua limpia para retirar el vinagre y los residuos.

Sécalos completamente con una toalla. Esto es importante para evitar que se vuelvan a oxidar inmediatamente.

Paso adicional para óxido persistente

Si el óxido es muy persistente, puedes potenciar la acción del vinagre agregando sal:

Añade una taza de sal a la mezcla de vinagre.

Revisa el progreso de la eliminación del óxido después de 30 a 60 minutos de remojo en esta solución salina.

Paso 4

Mantenimiento preventivo

Verifica que las piezas estén limpias, y solo queda secarlas y lucirán como nuevas.

. Para prevenir la oxidación futura y ahorrar dinero al no tener que comprar reemplazos, puedes aplicar una capa de vaselina a los tornillos y tuercas.

