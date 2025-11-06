Aromaterapia natural: Descubre cómo infusionar cáscaras cítricas con especias de cocina

Mantener la casa con un delicioso aroma puede ser más sencillo de lo que imaginas; además, es económico. Se pueden aprovechar los ingredientes que ya tienes en casa, como las especias, entre ellas la canela y las cáscaras de cítricos como la naranja, y combinarlos para crear un ambiente acogedor.

Esta mezcla no solo ayuda a darle una segunda oportunidad a las cáscaras de naranja, sino que tiene un efecto en el ánimo, pues según los estudios científicos, los aromas pueden estimular el sistema nervioso para mejorar el ánimo o contribuir a mantener el enfoque.

La combinación de estos aromas ofrece un doble beneficio inmediato para tu mente. Por un lado, los cítricos (como naranja y limón) son grandes activadores y levantadores de ánimo, ayudando a combatir esa sensación de pereza y a mejorar la concentración cuando la mente está nublada.

Por otro lado, el aroma a canela entra en juego aportando algo más profundo: esta especia, incluso solo al olerla, está asociada a la mejora de la memoria y la alerta. Así, al inhalar ambos juntos, se obtiene una estimulación en dos frentes: energía para empezar (cítricos) y soporte para mantener el enfoque y la claridad mental (canela).

La preparación es bastante sencilla, ya que es similar a hacer una infusión. La infusión de cáscara de naranja y canela también se puede beber, aunque hay que ajustar las cantidades. En este caso, estas cantidades son para hacer un ambientador, por lo que se trata de una mezcla concentrada que se puede verter en un atomizador para usarla para perfumar el ambiente.

Ambientador natural de canela y naranja

Las cáscaras de naranja al entrar a altas temperatura desprende aromas. Crédito: Shutterstock

Ingredientes

1 litro de agua filtrada (usar más volumen permite una difusión de aroma más prolongada)

de agua filtrada (usar más volumen permite una difusión de aroma más prolongada) 3 a 4 ramitas de canela de Ceilán o Cassia (la ramita ofrece un aroma más limpio y duradero que el polvo).

ramitas de canela de Ceilán o Cassia (la ramita ofrece un aroma más limpio y duradero que el polvo). La cáscara (piel) de 3 naranjas grande o 2 limones. Asegúrate de solo usar la parte de color (sin la parte blanca, el albedo, para evitar un aroma amargo).

Opcional

Mezcla de 1 cucharadita de clavos de olor enteros y 1 anís estrellado.

Modo de preparación

1. En una olla pequeña o mediana, agregue el litro de agua junto con las ramitas de canela, la cáscara de naranja y cualquier ingrediente opcional que desees incluir (como clavos de olor o anís).

Es muy importante utilizar una olla que reserves solo para ambientadores o que sea de acero inoxidable. Esto evitará que los aceites esenciales impregnen permanentemente tus utensilios de cocina.

2. Coloque la olla a fuego medio-alto y déjela calentar hasta que el agua comience a hervir vigorosamente. Este paso inicial es crucial porque ayuda a liberar rápidamente los aceites esenciales de la canela y los cítricos.

3.Una vez que el agua rompa a hervir, reduzca el fuego a lo más bajo posible. Busca un “simmer” o hervor muy suave, donde apenas se vean burbujas y el vapor se produzca de manera constante. Esto evitará que el agua se evapore demasiado rápido y permite que el aroma se libere de forma lenta, continua y uniforme en el ambiente.

4.Deje la olla destapada y permita que el vapor aromático llene tu hogar durante 30 minutos a 1 hora. Otra precaución a tomar es que no se debe dejar la olla desatendida. Revise el nivel del agua cada 15-20 minutos y, si es necesario, añada más agua caliente para evitar que los ingredientes se sequen y se quemen en el fondo de la olla.

5.Transcurrido el tiempo, apague, deje reposar y vierta en un envase con difusor para usar como ambientador.

