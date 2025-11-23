window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

G7 busca sancionar a organizaciones criminales transnacionales como al terrorismo

Durante su reunión en Ottawa el grupo dijo que para combatir a las organizaciones criminales transnacionales son necesarios "planteamientos innovadores"

"Junto con nuestros socios del G7, estamos comprometidos con la lucha contra el crimen organizado", dijo Magnus Brunner. Crédito: Omar Havana | AP

El G7 señaló que utilizará las mismas herramientas que las usadas contra el terrorismo, “de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales”, contra las organizaciones criminales transnacionales, declararon durante la reunión en Ottawa de los ministros de Seguridad e Interior.

El grupo indicó que para combatir a las organizaciones criminales transnacionales son necesarios “planteamientos innovadores”, entre ellos el uso de medidas “utilizadas en otros campos” como el contraterrorismo o la ciberseguridad, informó EFE.

“Detenctar y desarticular la producción, el tráfico y distribución”

Los ministros del G7, además del comisario de Interior de la Comisión Europea, Magnus Brunner añadieron que estas organizaciones son cada vez más sofisticadas y están uniéndose “con otras amenazas de seguridad a nivel nacional e internacional que socavan la ley, alimentan la corrupción y desestabilizan economías y comunidades globalmente”.

Durante los tres días de reuniones en Ottawa, el G7 también trató la amenaza que suponen las drogas, especialmente las de origen sintético, y acordó intensificar su cooperación para “detectar y desarticular la producción, el tráfico y la distribución”.

El grupo afirmó que en su lucha contra las drogas sintéticas respetarán “derechos humanos fundamentales y las convenciones internacionales sobre el control de drogas”.

“Ninguna nación puede actuar sola”

Esta declaración se produce tras las críticas de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y países, sobre los ataques que EE.UU. está realizando en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que supuestamente llevan drogas y en las que han muerto varias de personas.

La ministra delegada francesa Marie-Pierre Vedrenne sostuvo que “frente a las amenazas, el crimen organizado, tráfico de migrantes, drogas y ciberdelitos, ninguna nación puede actuar sola” expresó en sus redes sociales.

Con respecto al tráfico de migrantes, el G7 afirmó que supone “una grave amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública, la integridad de las fronteras y el bienestar de las personas traficadas” y se comprometió a redoblar sus esfuerzos contra las redes implicadas.

Durante la reunión pidieron a las compañías de redes sociales que desarrollen alguna técnica para evitar que las organizaciones criminales utilizan las aplicaciones y plataformas para “publicar, coordinar y facilitar sus operaciones”.

“Ciberseguridad”

La ciberseguridad es otro tema que trataron y en este sentido reconocieron el potencial de la inteligencia artificial para aumentar la sofisticación y frecuencia de ciberdelitos así como para combatir esas mismas actividades.

Los representantes del G7 mostraron su “profunda preocupación” por el contenido de terrorismo y violencia extremista en línea y el uso de internet para diseminar contenido “con el objetivo de entrenar, radicalizar e incitar” la violencia, además del abuso sexual infantil, incluida la generación de material con inteligencia artificial.

Finalmente, el G7 condenó la “represión transnacional”, en forma de intimidación, acoso, coerción o ataques, contra individuos y sus familias cometida por estados fuera de sus fronteras y que afectan a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Junto con nuestros socios del G7, estamos comprometidos con la lucha contra el crimen organizado, contrarrestar las amenazas híbridas, luchar contra el tráfico de drogas y abordar los desafíos globales de la migración de forma humana y segura”, sostuvo el comisario europeo, Magnus Brunner.

Con información de EFE

