Por qué no deberías comprar un refrigerador en Costco

Costco es una de las tiendas favoritas de los consumidores por sus precios competitivos y su política de devoluciones, pero cuando se trata de comprar un refrigerador, varios factores indican que podría no ser la mejor opción.

Costco ofrece una amplia variedad de modelos, pero la mayor parte de ellos solo está disponible en línea.

Selección limitada en tienda

Aunque Costco ofrece numerosos modelos en su catálogo, la mayoría solo está disponible en línea.

Esto significa que muchos compradores no pueden ver, comparar o revisar físicamente el refrigerador antes de comprarlo.

Para quienes consideran indispensable observar el interior, los acabados o el tamaño real del aparato, esta limitación resulta significativa.

Algunas personas recomiendan revisar el modelo en tiendas como Lowe’s o Home Depot y luego adquirirlo en Costco, pero depender de otro establecimiento para evaluar el producto refleja el problema de origen: la falta de exhibición suficiente en sus tiendas.

Entregas lentas y poco confiables

Costco no envía refrigeradores desde tiendas locales, sino que utiliza Costco Logistics y diversas compañías externas para realizar entregas.

Este sistema centralizado provoca tiempos de espera muy variables.

Algunos compradores han reportado retrasos de varias semanas e incluso cerca de dos meses, además de entregas canceladas o reprogramadas sin explicación.

Al intentar solicitar apoyo, los clientes se encuentran con que Costco los remite a la empresa transportista, lo que genera frustración y poca claridad sobre el estado del envío.

Para quienes necesitan reemplazar un refrigerador averiado de inmediato, esta demora puede ser crítica.

Instalaciones realizadas por terceros

La instalación no la realiza Costco directamente. En su sitio web, la empresa señala que la entrega y la instalación pueden ser realizadas por un transportista o instalador externo, lo que deja a los compradores a merced de la calidad y profesionalismo de contratistas independientes.

En internet abundan quejas de clientes que recibieron su refrigerador con abolladuras, a quienes los instaladores se negaron a ayudar, o de técnicos que simplemente abandonaron el trabajo sin terminar.

También hay reportes de empaques tirados en el hogar y faltas de cuidado en el manejo del aparato.

Esta inconsistencia hace que el proceso sea impredecible.

Devolver un refrigerador puede ser una odisea

Aunque Costco ofrece un periodo de 90 días para devoluciones de electrodomésticos, el proceso puede ser largo y complicado.

El cliente no puede llevar el refrigerador a la tienda: debe llenar una solicitud en línea y esperar a que la empresa transportista pase a recoger el aparato.

Algunos usuarios han esperado semanas e incluso más de un mes sin una solución clara.

Peor aún, hay casos donde el producto llegó equivocado y aun así los compradores enfrentaron largas esperas y poca compensación.

La dependencia de terceros vuelve la devolución tan problemática como la entrega.

En conclusión, aunque Costco puede ofrecer buenos precios, los problemas en exhibición, logística, instalación y devoluciones hacen que comprar un refrigerador ahí sea una experiencia arriesgada.

Para muchos consumidores, la estabilidad y rapidez de una tienda especializada podría valer más que el ahorro inicial.

