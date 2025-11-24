10 televisores en Amazon con 40% OFF por Black Friday: un Toshiba de 43′ baja de $300 a $130

A pocos días del Black Friday, las ofertas no se detienen: Amazon lanzó impresionantes descuentos en televisores, en diferentes especificaciones, tamaños, marcas, formatos y, por supuesto, en precios.

Uno de los más atractivos ha sido un Toshiba de 43” que alcanzó el 57% de descuento, bajando su costo de $300 a tan solo $130, lo que podría costar uno de 32”.

Te compartimos una lista de televisores que puedes aprovechar por sus precios de Black Friday. Compara ahorros, tecnologías y toma tu decisión.

10 televisores que Amazon oferta por Black Friday

INSIGNIA 50″ Class F50 Series LED 4K UHD Smart Fire TV

Precio original: $299.99

Descuento: 43%

Precio de oferta: $169.99

Este modelo 4K incluye Fire TV integrado, control por voz con Alexa y acceso a TV en vivo sin cable. Una opción equilibrada para quienes buscan calidad a buen precio.

Hisense 75″ E6 Cinema Series QLED 4K UHD (2025)

Precio original: $799.99

Descuento: 50%

Precio de oferta: $399.99

Una pantalla grande con panel QLED, Dolby Vision, Atmos y sensor de luz alimentado por IA. Ideal para quienes quieren un cine en casa con presupuesto moderado.

INSIGNIA 40″ Class F40 Series Full HD Smart Fire TV

Precio original: $149.99

Descuento: 40%

Precio de oferta: $89.99

Un televisor compacto con resolución Full HD y Fire TV integrado. Perfecto para dormitorios o espacios pequeños.

Amazon Fire TV 2-Series 40″ HD

Precio original: $249.99

Descuento: 40%

Precio de oferta: $149.99

Ofrece control por voz con Alexa, acceso a streaming y TV en vivo sin necesidad de cable.

Hisense 98″ Serie QD5 QLED 4K UHD (2025)

Precio original: $2,299.99

Descuento: 57%

Precio de oferta: $999.99

Una de las rebajas más fuertes. Pantalla gigante con Google TV, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+ y funciones avanzadas para gaming.

TOSHIBA 43″ Class C350 Series 4K UHD Smart Fire TV

Precio original: $299.99

Descuento: 57%

Precio de oferta: $129.99

Tuvo una de las caídas de precio más llamativas. Incluye Fire TV, control por voz y soporte para TV en vivo

INSIGNIA 32″ Class F20 Series HD Smart Fire TV

Precio original: $129.99

Descuento: 46%

Precio de oferta: $69.99

Una opción económica para quienes priorizan funciones básicas y tamaño reducido.

Plan de protección 4 años Amazon Fire TV Omni QLED 43″

Precio original: $469.99

Descuento: 40%

Precio de oferta: $279.99

Cubre daños mecánicos y accidentales. No es un televisor, pero aparece en la misma categoría y puede interesar a quienes buscan ampliar la garantía.

Hisense Serie U6 55″ Mini-LED 4K UHD Smart Fire TV (2025)

Precio original: $799.99

Descuento: 50%

Precio de oferta: $397.99

Panel Mini-LED, 144Hz, Dolby Vision IQ y funciones gaming. Un modelo moderno con buen desempeño para streaming y videojuegos.

INSIGNIA 32″ Class FE Series Full HD Smart Fire TV

Precio original: $129.99

Descuento: 42%

Precio de oferta: $74.99

Con Fire TV y resolución Full HD, es una alternativa asequible para quienes buscan buena definición en un tamaño compacto.