Black Friday y Cyber Monday en Amazon: Ahorros increíbles hasta el 1 de diciembre

Amazon se prepara para la temporada de compras más esperada, ofreciendo descuentos de hasta el 55% en productos hasta el 1 de diciembre, en una variedad de productos que va desde electrodomésticos hasta juguetes, garantizando ofertas irresistibles para todos.

También puedes revisar entre una extensa lista de regalos de la temporada en la Tienda de las Fiestas de Amazon, que incluye productos exclusivos, como un paquete festivo de maquillaje Charlotte Tilbury y juguetes de Fisher-Price y Hot Wheels, así como los mejores juguetes del Holiday Kids Gift Book que cuenta con sets de LEGO de Star Wars y Creator.

Además, puedes descubrir nuevas ofertas diarias de los eventos con Las Grandes Ofertas del Día, con descuentos imperdibles en categorías como regalos de 4 estrellas, incluyendo un 55% de descuento en la cafetera Keurig K-Express, juguetes para todos, con un 50% de descuento en Squishmallows seleccionados y regalos premium con 40% de descuento en la Bicicleta NordicTrack Ciclo de estudio comercial.

“Amazon es el lugar para los ahorros de compras de la temporada festiva. Estamos proporcionando ofertas increíbles durante la Semana de Black Friday y Cyber Monday a través de una gran selección de productos, con descuentos en más de 35 categorías y algunos de nuestros precios más bajos del año en las mejores marcas”, dijo Doug Herrington, CEO de Amazon Stores.

“Nuestro objetivo es superar los precios de otros minoristas todos los días para que los clientes no pierdan tiempo comparando precios, Así como una rapidez récord en los tiempos de entrega, incluyendo el mismo día en más de 9,000 ciudades de EE.UU., que incluyen comunidades más pequeñas, pueblos y comunidades rurales para fin de año”, detalló.

Esenciales para las fiestas a los mejores precios

Los clientes pueden encontrar increíbles ahorros en artículos esenciales de temporada como decoración, entretenimiento y alimentos. Encontrarás hasta 40% de descuento en decoración festiva de marcas como Lenox y Yankee Candle y materiales para envolver regalos a partir de $3, incluyendo papel festivo, bolsas de regalo, cintas, lazos y cinta adhesiva; y regalos para recibir a tus invitados a partir de $10 como velas de temporada, piezas decorativas y accesorios de cocina.

Además, para la cena navideña, puedes aprovechar la oferta exclusiva de Amazon ‘Alimenta a 5 por $25’ para la cena de Acción de Gracias, que incluye pavo Butterball, guarniciones caseras y un pastel clásico listo para servir.

La Tienda de las Fiestas: regalos seleccionados para cada lista

La Tienda de las Fiestas de Amazon te ofrece colecciones seleccionadas en una serie de listas Top 100 y guías de regalos organizadas por persona, rango de precio e interés. También puedes explorar la lista anual de Juguetes que Nos Encantan y el Holiday Kids Gift Book con los juguetes, juegos y entretenimiento más emocionantes de la temporada.

Compra mientras ves el juego: cobertura deportiva exclusiva y compras en Black Friday

Por primera vez, Prime Video transmitirá 15 horas de acción deportiva exclusivamente en vivo durante Black Friday, sin que tengas suscripción o membresía Prime. La cobertura comienza a las 6:00 a.m. PST con el esperado regreso del ‘The Skins Game’ del PGA TOUR, seguido por el tercer partido anual de Black Friday

Football con los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, recibiendo a los Chicago Bears. El día concluye con una doble cartelera de la NBA en Prime que incluye los Milwaukee Bucks contra los New York Knicks, seguido por los Dallas Mavericks contra los Los Angeles Lakers. Los fans pueden ver y comprar simultáneamente con la experiencia mejorada ‘Shop the Game’, donde al presionar hacia “arriba” en tu control remoto o abriendo la aplicación de Amazon Shopping encontrar grandes ofertas incluidas en las transmisiones.

See the 13,000-square-foot @PrimeVideo and @AmazonMGMStudio @NBAonPrime studio where we're changing the game with technology that brings you closer to basketball than ever before.



Amazon's Mike Hopkins shows you behind the scenes of the 2,300 LED screens, regulation half-court,… pic.twitter.com/yTwaszeFSG — Amazon (@amazon) November 19, 2025

Primer vistazo a las mejores ofertas

Puedes comenzar a consultar las ofertas de la Semana de Black Friday y Cyber Monday amazon.com/blackfriday y amazon.com/cybermonday.

Dispositivos de Amazon: Ahorra hasta un 50% en dispositivos Amazon seleccionados: incluyendo los lanzamientos recientes como Echo Dot Max, Fire TV 50″ 4-Series, Blink Mini 2K+ y Blink Outdoor 2K+. Puedes ahorrar en favoritos como Echo Show 11, tabletas Fire HD 8 y 10, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe Essentials Bundle y Ring Indoor Cam.

Productos de temporada: Ahorra hasta un 50% en árboles de Navidad artificiales de National Tree Company y Fraser Hill Farm. Puedes encontrar hasta 40% de descuento en adornos de Lenox y hasta un 20% de descuento en papel de regalo, bolsas y lazos festivos de Hallmark.

Comestibles: Ahorra en comidas completas para las fiestas, incluyendo pavo Butterball a $0.69 por libra, acompañamientos ya preparados como relleno casero, puré de papas y guarniciones tradicionales de marcas seleccionadas, con entrega el mismo día donde esté disponible y en tiendas Amazon Fresh. Puedes encontrar una amplia selección de ingredientes frescos como zanahorias, frijoles verdes y papas doradas, además los fanáticos del vino pueden ahorrar un 20% al comprar 6 o más botellas hasta el 11/30). Visita amazon.com/grocery.

Electrónicos: Ahorra hasta 50% en productos electrónicos seleccionados de JBL y Canon y hasta un 45% en audio selecto de Bose y accesorios para PC de ACER y ASUS. Además de un 40% de descuento en entretenimiento seleccionado para el hogar de LG, TCL y Hisense y hasta 35% de descuento en productos seleccionados de Samsung y Google.

Hogar: Ahorra hasta 55% en productos seleccionados para el hogar de Shark y hasta un 40% de descuento en productos seleccionados para el cuidado de pisos de BISSELL e iRobot. Los clientes también pueden encontrar hasta un 35% de descuento en cuidado de pisos de Dyson, mobiliario seleccionado de Signature Design by Ashley y hasta 25% de descuento en equipaje de Away, además de equipo de ejercicio seleccionado de NordicTrack.

Cocina: Ahorra hasta un 50% en electrodomésticos de cocina seleccionados de Ninja y hasta un 40% en productos esenciales de cocina seleccionados de Bentgo, Vitamix, Staub y Nespresso, incluyendo ofertas en cápsulas de Nespresso Original Line. También pueden disfrutar de hasta 35% de descuento en máquinas de espresso y café seleccionadas de Keurig y De’Longhi y hasta 25% en marcas premium de cocina como Breville y Our Place.

Next-gen Echo smart displays are here. Enhanced sensing. Sleeker design. The new Echo Show 8 and 11 make the most out of your Alexa+ experience, right out of the box.



Amazon's Panos Panay breaks it down. ⬇️ https://t.co/FBG2SlZ2l6 — Amazon (@amazon) November 12, 2025

Belleza: Ahorra hasta 50% en productos de belleza premium seleccionados de Lancôme y fragancias de lujo de Armani Beauty y Maison Margiela. Además, puedes hallar hasta un 30% de descuento en productos esenciales para el cuidado de la piel de Kiehl’s, ELEMIS, Sol de Janeiro y medicube, favoritos de maquillaje de NYX PROFESSIONAL MAKEUP, Milk Makeup y Tarte, además de productos de belleza de Drybar y Shark.

Moda: Ahorra hasta un 50% en moda de NAADAM, GAP, Levi’s, Cinq A Sept y Derek Lam 10 Crosby, así como 40% de descuento en ropa de Theory, AllSaints, New Balance, Carhartt y ASTR the Label, 25% en estilos seleccionados de Shopbop con marcas como LE BOP, PAIGE y FRAME.

Juguetes: Ahorra hasta un 40% en juguetes seleccionados de MAGNA-TILES, Melissa & Doug, Little Tykes, Play-Doh y NERF. Los clientes también pueden disfrutar de hasta un 30% de descuento en juguetes clásicos seleccionados de Hasbro Gaming, Fisher-Price y American Girl, además de personajes favoritos de Disney, WICKED, Barbie, Star Wars, Marvel y Harry Potter.

Libros: Ahorra hasta 80% en libros Kindle y hasta un 65% en libros impresos, incluyendo las listas de los Mejores Libros del Año de Amazon de los últimos 25 años como A Little Life de Hanya Yanagihara, The Silent Patient de Alex Michaelides y The Devil in the White City de Erik Larson. Los clientes también pueden disfrutar de 3 meses de Kindle Unlimited por solo $0.99, desbloqueando millones de títulos en todos los géneros.

Apoyo a los vendedores independientes

Amazon está haciendo más fácil que nunca la compra de pequeños negocios a través de la Tienda de las Fiestas de Pequeñas Empresas en amazon.com/smallbusinessgifts, con productos únicos de pequeñas empresas en una gran variedad de categorías.

Puedes buscar la insignia de pequeña empresa y encontrar regalos únicos y ofertas que no se pueden perder, incluyendo hasta 50% de descuento en productos para el cuidado de la piel de TruSkin y bicicletas de equilibrio para niños seleccionadas de KRIDDO; 35% de descuento en la Varita de Terapia de Luz Roja Solawave; hasta un 30% de descuento en Le SpritzVariety paquete de 16 sin alcohol de Ghia, auriculares de Raycon, shampoo para mascotas de Honest Paws y productos seleccionados de Blissy y hasta un 20% de descuento en Phlur.

📚The Amazon Editors' Best Books of 2025 are here!



After spending thousands of hours reading new books from numerous genres and sharing monthly selections all year, Amazon Editors have revealed their top choices for 2025. Featuring titles across popular categories including… pic.twitter.com/aRbI1fq4IS — Amazon (@amazon) November 12, 2025

¿Cómo usar Rufus esta temporada festiva?

Además, esta temporada puedes utilizar la ayuda de Rufus, el asistente de compras con inteligencia artificial (IA) de Amazon, para encontrar los regalos perfectos para cada persona especial en tu lista.

Durante las ofertas de la Semana de Black Friday y Cyber Monday, puedes preguntarle a Rufus “¿Cuáles son las mejores ofertas para mí?” o “¿Hay artículos en mi lista de deseos en oferta?” y Rufus identificará rápidamente oportunidades de ahorro personalizadas basadas en tu historial de compras y listas de deseos.

También puedes pedirle a Rufus “Compra estos auriculares cuando tengan un 30% de descuento” y el asistente monitoreará los precios cada 30 minutos, completando automáticamente las compras cuando los artículos alcancen los precios objetivo, asegurándote que nunca pierdas descuentos festivos de tiempo limitado.

Puedes subir imágenes a Rufus para encontrar productos visualmente similares o pedirle que encuentre “vestidos con esta silueta pero por menos de $100“, reduciendo las opciones de regalos que se ajustan tanto a las preferencias de estilo como a las limitaciones de presupuesto.

La función de lista escrita a mano en Rufus permite convertir listas de compras tradicionales en carritos digitales con una sola foto.

Rufus puede hacer búsquedas extensas para ayudar a los clientes que no saben por dónde empezar sus compras. Puedes preguntar: “¿Qué necesita alguien para crear un estudio de fotografía en casa?” y Rufus ofrecerá resultados aproximados y recomendaciones de acuerdo con tu presupuesto.

Y para los clientes que no pueden tomar una decisión, puedes usar la herramienta Help Me Decide, que analiza la actividad de navegación, búsquedas, historial de compras y preferencias para recomendarte el producto adecuado y puedas completar sus compras festivas tranquilamente.

Entrega rápida y gratuita durante las fiestas

Amazon ahora ofrece entrega el mismo día en millones de artículos, con acceso a más de 300 millones de artículos con envío Prime gratuito, así como millones de artículos disponibles. La amplia selección incluye alimentos y productos esenciales para la casa, salud, belleza, bebé y alimentos para mascotas, está disponible para entrega o recogida en cuestión de horas, garantizando que recibas a tiempo todo lo que necesitas. para las fiestas.

