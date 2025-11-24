¿Dónde conseguir en la Gran Manzana pavos gratis para la Cena de Acción de Gracias?

1. Fordham Road Business Improvement District (BID) anuncia para este 25 de noviembre su evento anual de distribución de pavos. Este año, se dispondrán de más de 250 pavos frescos.

La distribución del ave se realizará por orden de llegada hasta agotar la existencia, entre las 2 y 4 de la tarde. Es indispensable que los residentes interesados presenten un boleto emitido previamente por el Distrito de Mejora Comercial de Fordham Road. Solo se entregará un pavo por boleto. Este requisito es fundamental para garantizar que la ayuda llegue directamente a los residentes dentro del área de servicio del BID.

2. La organización comunitaria Harlem Grown ha anunciado una importante iniciativa de apoyo para el Día de Acción de Gracias, dirigida a las familias y personas de la comunidad de Harlem que se encuentren en situación de necesidad. Se distribuirán kits completos para la cena de Acción de Gracias, lo cual incluye un pavo congelado, una selección de guarniciones tradicionales esenciales para esta festividad y una variedad de productos frescos, destacando el compromiso de Harlem Grown con la nutrición y el acceso a alimentos saludables.

La entrega se llevará a cabo este martes 25 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La distribución tendrá lugar en el sitio conocido como 134TH ST. Farm, ubicado en 116 W 134TH ST en Manhattan.

Más detalles sobre los registros a esta actividad en: https://www.harlemgrown.org/thanksgiving-drive.

3. La iniciativa ‘City Harvest’ anuncia para este martes 25 de noviembre de 2 a 5 de la tarde su jornada de distribución de alimentos, un evento crucial para apoyar a las familias de Coney Island justo antes de la temporada festiva. Esta actividad está diseñada para ofrecer asistencia alimentaria sustancial y de alta calidad a los residentes de esa comunidad.

La distribución tendrá lugar en la comunidad de apartamentos Sea Park Apartments, ubicada en el 2828 West 28th St., en Brooklyn. Se distribuirán un total de 325 pavos para las cenas festivas, junto con 3,200 kilogramos de frutas y verduras frescas. El programa está dirigido exclusivamente a los residentes de Coney Island.

4. El tradicional evento anual de Acción de Gracias The Bowery Mission se realizará nuevamente este jueves 27 de noviembre en el 227 de la calle Bowery en el Bajo Manhattan. La cena caliente se servirá de 11:30 a. m. a 4:00 p. m. Además de la comida principal, se servirá un desayuno caliente de 8:00 a. m. a 9:00 a. M.

5. Para apoyo nutricional durante todo el año, la ciudad recomienda usar el portal GetFoodNYC o llamar al 866-888-8777 para localizar la despensa más cercana.