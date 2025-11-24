Jueza federal desestima acusaciones contra Comey y Letitia James

La jueza federal de distrito Cameron McGowan Currie desestimó las acusaciones de la fiscal general de Nueva York, Letitia James y el exdirector del FBI, James Comey, al determinar que el nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal interina en Alexandria, Virginia, era inválido.

“Dado que la Sra. Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación, concederé la moción del Sr. Comey y desestimaré la acusación sin perjuicio”, informó la jueza McGowan Currie.

La desestimación de los cargos “sin perjuicio” significa que los casos podrían ser presentados nuevamente en el futuro por un fiscal estadounidense debidamente designado.

Las acusaciones surgieron después de que el presidente Donald Trump expulsara al fiscal estadounidense anterior, Erik Siebert, quien supuestamente se había resistido a presentar los casos. Halligan, la fiscal interina nombrada por Trump para el Distrito Este de Virginia y quien no tenía experiencia como fiscal, solicitó la acusación de Comey y James.

Cargos contra la fiscal James

La fiscal James, quien ha liderado múltiples demandas contra la administración Trump, se declaró no culpable en octubre de cargos de haber cometido fraude hipotecario relacionado con la compra de una vivienda en 2020. La fiscalía alegó que James describió erróneamente la propiedad como segunda vivienda en lugar de inversión, buscando una tasa hipotecaria menor.

“Me siento alentado por la victoria de hoy y agradecido por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país”, declaró James tras su triunfo judicial. “Me mantengo firme ante estas acusaciones infundadas mientras sigo luchando por los neoyorquinos cada día”.

Contexto de la acusación contra Comey

Comey, por su parte, se declaró no culpable en octubre de un cargo por declaraciones falsas y uno por obstrucción de un procedimiento del Congreso, relacionados con su testimonio ante el Comité Judicial del Senado en 2020.

En tal sentido, el vicepresidente JD Vance ha manifestado que cualquier proceso de este tipo “está motivado por la ley y no por la política”.

No está claro si el caso de Comey será presentado nuevamente a tiempo, ya que el plazo de prescripción está a punto de caducar. Los abogados de Comey han sostenido que este plazo ya expiró.

