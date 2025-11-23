Donald Trump se viraliza al difundir video de IA jugando con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Donald Trump se vitalizó en redes sociales una vez más al compartir un video generado por Inteligencia Artificial donde aparece jugando fútbol con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.

Tres días después de su encuentro con CR7 en la Casa Blanca, Donald Trump usó su conocido sentido del humor para darle aún más visibilidad al encuentro. En el clip aparece el portugués junto al mandatario controlando un balón de fútbol con la cabeza.

El material audiovisual dura 21 segundos y termina con Trump y Ronaldo corriendo e intercambiando pases dentro del Despacho Oval. El republicano dedicó unas palabras al astro luso en la que mostró su admiración y agradecimiento por el encuentro.

“Ronaldo es un gran tipo. Me encantó conocerlo en la Casa Blanca. Realmente inteligente y genial”, escribió.

Encuentro de Donald Trump y Cristiano Ronaldo

La reunión con Trump se dio el martes en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles. Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita.

En redes sociales, un día después de los eventos, Cristiano compartió fotografías en su Instagram y dedicó un mensaje al mandatario.

“Gracias Sr. Presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió en redes sociales tras el encuentro.

En las imágenes se ve al portugués sostener una caja de madera con una llave dorada. Trump entregó al futbolista un reconocimiento simbólico que el jefe de Estado reserva a figuras que considera especialmente influyentes.

Cristiano obtuvo la llave de oro de la Casa Blanca. Este reconocimiento es de carácter honorífico y funciona como un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional. Es al menos la segunda vez que el republicano la concede en su mandato.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



